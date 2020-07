Abraçades llargues i somriures sota la mascareta: així ha arribat Romeva a Sant Cugat

🔴 VÍDEO | L'exconseller santcugatenc @raulromeva s'emociona en recordar les mostres de suport rebudes a la presó



Romeva ha signat el llibre d'honor de la ciutat, acompanyat de l'alcaldessa @mireiaingla i del conseller @bernatsole; 📸 @SergiBaixasColo https://t.co/sarwjR0Zym pic.twitter.com/9n6n3x2SAH — NacióSantCugat (@NacioSantCugat) July 17, 2020

Raül Romeva torna a Sant Cugat. I ho ha fet entre abraçades llargues, emocions a flor de pell i somriures sota les mascaretes. La primera, la de l'alcaldessa Mireia Ingla que ha sortit disparada a fer-li una forta abraçada en veure arribar al republicà acompanyat de la seva dona, l'eurodiputada Diana Riba, a les portes del consistori vallesà.Una quarantena de persones estaven esperant neguitoses l'arribada de l'exconseller per poder veure'l i donar-li la benvinguda en una data tan especial. I és que avui serà el primer dia que dormi a casa després de gairebé tres anys, amb l'aprovació de les juntes de tractament penitenciàries de donar el tercer grau als presos polítics i que es fes efectiu aquest mateix cap de setmana. D'ara endavant, els presos independentistes podran dormir quatre dies a la presó i la tres a casa, malgrat que la Fiscalia pot recórrer la decisió.Després d'una fugaç presentació als membres de l'equip de govern i de JxSTC, Romeva i Ingla, acompanyats del conseller d'Afers Exteriors, Bernat Solé -que actualment porta l'antiga cartera del santcugatenc- s'han dirigit a la sala de plens per signar el llibre d'honor de la ciutat. Un llibre que estava obert per la pàgina de l'última persona que hi va firmar; casualment, la de la seva parella, Diana Riba.Tot seguit, l'exconseller s'ha endinsat en el llibre d'honor per fer un dels seus populars dibuixos a ma. Romeva confessa que es tracta d'una promesa que va fer per la qual "no deixaré de fer mai aquesta signatura mentre duri la situació en la qual ens trobem i que molts no entenem ni acceptem". Un missatge positiu que reivindica la idea que "malgrat els barrots, el somriure no desapareix ni desapareixerà". "Crec que des del dolor i l'amargor sempre s'ha de combatre amb il·lusió i la voluntat de fer les coses bé perquè al final la vida sempre guanya per sobre de les penúries". Una reflexió que ha dedicat a les seves persones estimades, amics, conciutadans i veïns de Sant Cugat.Romeva s'ha emocionat durant l'agraïment per totes les mostres de solidaritat rebudes mentre està a la presó i el suport i la feina de multitud de persones tant a títol individual com d'entitats, amb menció especial als Gausacs, en favor de la llibertat, la justícia i la cohesió social.A la sortida, prop d'una vuitantena de persones, s'han aplegat a les portes de l'Ajuntament per aplaudir i poder veure cara a cara al pres polític. En aquest sentit, Romeva ha recordat que el tercer grau no és la llibertat i crida a la persistència per a la defensa d'un "projecte col·lectiu amb una causa compartida que s'ha de resoldre política i raonadament amb el cap alt, una mirada llarga i sobretot, amb la ma estesa". Un acte discret sota l'ombra persistent del coronavirus, que no ha pogut evitar que en certs moments emotius es trenquessin els protocols per buscar el contacte humà.Per aquesta tarda, la ciutat també havia previst celebrar un acte de rebuda a l'exconseller, però l'augment de contagis i les noves restriccions i recomanacions aprovades pel Govern a l'entorn metropolità, ha precipitat la decisió.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor