MAPES Tres de cada quatre comarques han incrementat els positius en l'última setmana

Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada comarca, es desplega el seu nom, el nombre de positius entre el 5 i l'11 de juliol -només per PCR i epidemiològics-, el nombre durant la setmana anterior, l'evolució entre les dues setmanes, la ràtio de casos per cada 10.000 habitants entre el 5 i l'11 de juliol i la diferència de casos entre les dues setmanes per cada 10.000 habitants. També es pot desplaçar o fer més o menys gran el zoom de la imatge.El coronavirus dista d'estar controlat a Catalunya. A nivell global, la quantitat de positius detectats s'ha duplicat dels 1.217 durant la setmana del 28 de juny al 4 de juliol fins als 2.530 de la setmana del 5 a l'11 de juliol -l'última amb dades computades fiables-. La situació, a més, ha empitjorat en 31 de les 42 comarques catalanes, tal com es pot visualitzar en el mapa superior. Això evidencia que, malgrat que hi ha alguns focus de preocupació clars, pràcticament enlloc es pot abaixar la guàrdia.Les pitjors ràtios es troben al Segrià (43,4 casos nous per cada 10.000 habitants), la Noguera (28,4) i l'Alta Ribagorça (26,3), mentre que en tres comarques no hi ha hagut ni un sol positiu: l'Aran, la Cerdanya i la Terra Alta. En cinc més només n'hi ha hagut un -Pallars Sobirà, Priorat, Pallars Jussà, Ripollès i Alt Camp- i, just per sota del Segrià, amb 911, el Barcelonès és la segona comarca amb més contagis detectats en termes absoluts, amb 808.A nivell local, 706 dels 947 municipis no han tingut no un sol positiu, durant l'última setmana analitzada. Tot i això, en alguns que sí que n'han tingut, n'han acumulat molts, com es pot observar en el mapa inferior especialment els del Segrià, però també d'algunes comarques properes. La ràtio de casos és també rellevant, tot i que força menys, en alguns municipis de costa o de l'entorn de Barcelona -sobretot, l'Hospitalet de Llobregat-, així com d'altres de dispersos pel territori.En la següent taula, es poden consultar totes les dades de positius i sospitosos dels 947 municipis catalans, durant l'última setmana analitzada i l'anterior, també pel que fa a l'evolució i tant en termes absoluts com relatius. Les columnes, a més, es poden ordenar de forma interactiva:

