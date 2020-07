Els presos polítics tornen uns dies a casa amb el suport intacte malgrat l'epidèmia

VÍDEO Així ha estat rebut Oriol @Junqueras per un centenars de veïns i veïns en tornar a Sant Vicenç dels Horts https://t.co/QOOiQDfgzW pic.twitter.com/eXLmqneHO8 — NacióDigital (@naciodigital) July 17, 2020

EN DIRECTE Junqueras: "Després de més de dos anys he tornat a Sant Vicenç dels Horts, he pogut tornar a abraçar el pare i saludar als veïns i veïnes. Gràcies per la rebuda. Us estimo i guanyarem!" https://t.co/RgVAIkzsFn pic.twitter.com/6UgsEnkPqp — NacióDigital (@naciodigital) July 17, 2020

VÍDEO Jordi Turull (@jorditurull) torna a Parets del Vallès després de l'aplicació del tercer grau. Un centenar de persones l'han rebut a la plaça de la Vila amb pancartes i estelades (🎥 @jaumevb)

👉🏻https://t.co/a3LK9cMjJG pic.twitter.com/L1N7WxdJUU — NacióGranollers (@NacioGranollers) July 17, 2020

EN DIRECTE 🔴 | Sentiments a flor de pell a #Terrassa. @joseprull fa un clam a la unitat mentre demana persistència per aconseguir un futur "millor". El Raval aplaudeix. Molts manifestants, emocionats; informen @marcsolev i @martaavidaal https://t.co/XGA9P35hOI pic.twitter.com/MCHRjOTa66 — LaTorre (@torrepalau) July 17, 2020

🔴 VÍDEO | L'exconseller santcugatenc @raulromeva s'emociona en recordar les mostres de suport rebudes a la presó



Romeva ha signat el llibre d'honor de la ciutat, acompanyat de l'alcaldessa @mireiaingla i del conseller @bernatsole; 📸 @SergiBaixasColo https://t.co/sarwjR0Zym pic.twitter.com/9n6n3x2SAH — NacióSantCugat (@NacioSantCugat) July 17, 2020

.@dolorsbassac ha estat rebuda per desenes de persones a la plaça principal de Torroella de Montgrí, el seu poble natal. Ha volgut agrair totes les mostres de suport que ha rebut en trepitjar el municipihttps://t.co/9xNJZjBmYP pic.twitter.com/uH2TtEv0QG — NacióDigital (@naciodigital) July 17, 2020

Els presos polítics ja són a casa i han pogut constatar que el suport de la població continua intacte malgrat la desorientació del moviment independentista i la situació de l'epidèmia, que repunta a Catalunya i ha obligat el Govern a prendre mesures. Els líders independentistes han sortit a primera hora de les presons de Lledoners, Puig de les Basses i Wad-Ras. Podran passar el cap de setmana a casa i hauran de tornar al centre dilluns per passar-hi la nit. Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, ha estat el primer en rebre la benvinguda dels socis de l'entitat a Barcelona.La resta de presos han esperat a la tarda per passejar pels seus municipis i rebre les mostres de suport de centenars de veïns que s'han concentrat per donar-los la benvinguda després de tants dies a la presó. Oriol Junqueras ha estat rebut per més d'un centenar de persones a Sant Vicenç dels Horts, on s'ha pogut tornar a abraçar amb el seu pare.Centenars de persones també han rebut Jordi Turull i Josep Rull a Parets del Vallès i Terrassa, respectivament. En el cas de Rull, ha pronunciat unes paraules davant dels concentrats per deixar clar que treballarà perquè en un futur ningú no hagi de tornar a passar per la presó o l'exili per defensar pacíficament les seves idees polítiques.Raül Romeva s'ha desplaçat fins a Sant Cugat del Vallès, on ha signat el llibre d'honor de l'ajuntament del municipi. Romeva, visiblement emocionat, ha agraït totes les mostres de suport i ha tingut un record per les persones a l'exili i tots els represaliats.Carme Forcadell, per la seva banda, ha preferit anar a casa seva i agraïr el suport de la gent a través d'un vídeo. L'expresidenta del Parlament ha lamentat no poder-ho fer en persona per la situació epidemiològica, que aconsella evitar les concentracions de gent, però ha assegurat que quan es pugui donarà les gràcies a tothom personalment. A més, ha aprofitat per recordar que el tercer grau no és llibertat.Dolors Bassa ha estat rebuda per desenes de persones a Torroella de Montgrí i ha agraït totes les mostres de suport. D'altra banda, Jordi Sànchez i Joaquim Forn han preferit no fer cap rebuda pública tenint en compte la situació de l'epidèmia a la ciutat de Barcelona, on viuen tots dos.El Raval de Terrassa s'ha omplert per rebre a Josep Rull en la seva tornada a la ciutat, després de l'aplicació de l'article 83 del codi penitenciari. L'exconseller terrassenc ha arribat a l'Ajuntament acompanyat de la seva dona, Meritxell Lluís. Allà l'esperaven un miler de persones sota cants de "llibertat". Eduard Pujol, ha assistit a l'acte com a representant de JuntsxCat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor