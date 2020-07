Cues a les sortides de Barcelona tot i la petició de quedar-se a casa

ATENCIÓ 18.33 h: Col·lapse, aquesta tarda, a les rondes de Dalt i Litoral de barcelonins fugint cap a les segones residències.

👉🏻 Això passa poques hores després que el Govern català fes una crida a confinar-se a casa aquest cap de setmana.

🤔 Com no prohibeixin...

📷 @Raibarba pic.twitter.com/YcGNCVXI5i — Sergi Maraña 😷🎗 (@SergiMaranya) July 17, 2020

Les sortides de Barcelona han presentat algunes cues i circulació intensa als punts habituals dels divendres malgrat les recomanacions que Govern i Ajuntament han fet de no moure's si no és imprescindible davant l'aparició de nous brots de la covid-19 a l'àrea metropolitana.El Servei Català de Trànsit (SCT) ha registrat durant la tarda punts de circulació amb retencions a indrets com l'AP-7 tant en sentit sud com nord, al pas per la Roca del Vallès, Gelida, Subirats o Mollet del Vallès, a les rondes de Barcelona, tant a la litoral com a la de dalt, o a carreteres com la C-17 o la C-58.Fonts de l'SCT indiquen que les retencions no són més intenses que les que es registren un divendres de trànsit sense restriccions. Diversos usuaris ho han denunciat a través de les xarxes socials amb imatges i vídeos.

