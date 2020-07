Torra demana a Felip VI que faci cas de les restriccions del Govern i cancel·li la visita a Catalunya

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha enviat una carta a la Zarzuela en la qual demana que Felip VI no es desplaci dilluns a Catalunya, tal com tenia previst la Casa Reial. Torra recorda en la missiva que el Govern ha anunciat aquest divendres mesures per contenir la propagació del coronaviru s i especifica que aquestes restriccions són "igualment vàlides per a qualsevol visitant". "Esperem que aquestes recomanacions per evitar un increment de contagis siguin ateses per tothom", afegeix el president català, que recalca a la Zarzuela la necessitat d'evitar "desplaçaments innecessaris".Torra exposa que, tenint en compte la falta de concreció de la Casa Reial sobre els llocs que el monarca pretén visitar a Catalunya, el Govern es veu obligat a "advertir" de les recomanacions i restriccions desplegades a Barcelona, l'àrea metropolitana, el Segrià i la Noguera. El president català insisteix al cap de la Zarzuela, Jaime Alfonsín, en el fet rellevant d'estalviar-se desplaçaments "que no siguin essencials".Malgrat les peticions de Torra, la Casa Reial té previst ser a Catalunya, per bé que n'ha reduït l'agenda. El monarca visitarà el monestir de Santa Maria de Poblet, a la Conca de Barberà, però ha ajornat els actes programats al Cercle d'Economia, la Sagrada Família i el Barcelona Supercomputing Center.La Generalitat ha decidit aquest divendres reclamar als ciutadans de Barcelona i la seva conurbació urbana -fins a 12 municipis- que es quedin a casa i només surtin per anar a treballar o realitzar gestions imprescindibles. La nova etapa, que durarà almenys quinze dies, també comporta limitacions en l'aforament, d'un màxim de 10 persones, en celebracions i reunions; l'activitat reduïda de bars i restaurants al 50% de la seva capacitat, tot i que continuaran oberts; i el tancament de locals d'oci, discoteques, sales de festa i gimnasos. També es prohibeix visitar residències de gent gran, i s'incrementen les mesures de precaució i higiene en locals comercials.

Carta de Torra a la Casa Reial by naciodigital on Scribd

