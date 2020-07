ERC i comuns reclamen a Marín explicacions pel Consell Esportiu i que cessi els regidors investigats

Exigim a @nuriamarinlh la dimissió dels dos regidors implicats en les greus irregularitats de la caixa B del Consell Esportiu. Calen explicacions urgents a la ciutadania de #Lhospitalet. Transparència i tolerància zero amb la corrupció! https://t.co/Qz9f2v1X1C — Antoni Garcia #LaForçaDeLaGent (@antonigarcia) July 17, 2020

❌Aquesta setmana ens hem personat com acusació popular pel Cas #ConsellEsportiu.



✅Núria Marín ha de comparèixer. Els veïns i veïnes de L'Hospitalet mereixen explicacions. No permetrem que es taqui la imatge de la ciutat i la institució.



🔎Davant la corrupció, tolerància zero. pic.twitter.com/jOnJGmjLMU — L'Hospitalet En Comú Podem (@LHencomupodem) July 17, 2020

Cal que @nuriamarinlh comparegui i doni explicacions de forma immediata! I els regidors implicats han de dimitir, prou clientelisme! https://t.co/NuIwI38MSc — Junts per l'Hospitalet🎗 (@JuntsXLH) July 17, 2020

🤔 Depurar responsabilitats no només passa per comparèixer, passa per la dimissió dels regidors i l'alcaldessa, encetar una comissió d'investigació que tracti aquest i altres casos poc transparents, que cessin les formes clientelars del PSC, la revocabilitat de càrrecs... 👇🏿 pic.twitter.com/xS3BZ0ACD1 — CUP L'Hospitalet de Llobregat (@cuplhospitalet) July 17, 2020

Les forces d'esquerres de l'oposició a l'Hospitalet de Llobregat reclamen a l'alcaldessa, Núria Marín, que surti a donar explicacions i cessi els dos regidors investigats en el marc del cas sobre el Consell Esportiu. Arran de la documentació publicada per NacióDigital sobre la causa , han reaccionat tant ERC i L'Hospitalet en Comú Podem, amb representació a l'Ajuntament, com JxCat i la CUP, sense representació al consistori.En un comunicat emès aquest divendres, els republicans han reclamat "una compareixença urgent" a l'alcaldessa i accedir a tota la informació, així com el "cessament immediat" dels regidors Cristian Alcázar i Cristóbal Plaza. El líder d'ERC al consistori, Antoni Garcia, recorda que Marín va conèixer els fets el 4 de febrer en boca del regidor que després els va denunciar i li ha demanat "que no s’amagui, que doni explicacions i depuri responsabilitats sobre les greus irregularitats que s’investiguen al Consell Esportiu".La formació afirma que fa més de dues setmanes va tornar a demanar per escrit tota la documentació comptable de l'entitat, "sense que hores d'ara s'hagi obtingut cap resposta". Garcia ha lamentat que "és vergonyós que Marin faci pinça amb Cs per tapar-se les vergonyes", en referència al fet que l'abstenció d'aquest grup va tombar una proposició d'ERC al darrer ple per constituir una comissió d'investigació -petició que ha reiterat- i que el consistori es personés en la causa com a acusació.Finalment, Garcia -que, amb cinc regidors, lidera el principal grup de l'oposició- sol·licita a l'alcaldessa que "preservi la institució i els seus treballadors, i que les irregularitats dels seus regidors no acabin tacant la bona tasca desenvolupada pel Consell Esportiu", encarregat d'organitzar les activitats esportives dels infants en edat escoltar.Pel que fa als comuns, afirmen que les darreres informacions publicades els ratifiquen en la intenció anunciada dimecres de presentar-se com a acusació popular a la causa, però també reclamen que Marín ha de comparèixer perquè "els veïns i veïnes de l'Hospitalet mereixen explicacions" i que no es "taqui la imatge de la ciutat i la institució". La seva cap de files, Ana González, ha assegurat també que "els regidors investigats no poden continuar ni un dia més als seus càrrecs de govern".Des de l'Ajuntament, Junts per l'Hospitalet també s'ha referit de forma similar a les novetats aportades de la causa, exigint que "Marín comparegui i doni explicacions de forma immediata" i que els dos regidors investigats dimiteixin per acabar amb el "clientelisme":Finalment, també sense representació al consistori, la CUP ha emès un comunicat en què exigeix la dimissió de Marín "pel seu silenci i la inacció un cop va ser informada dels fets", que el PSC demani la dimissió dels regidors investigats, una comissió d'investigació "d'òrgans independents fiscalitzat per les veïnes" o mesures com la fi de "la ingerència del PSC de l'Hospitalet" en moltes entitats, la possibilitat de revocar càrrecs o la defensa dels treballadors del Consell Esportiu "que sí que treballen pel foment de l'esport".L'organització també retreu que l'alcaldessa "busqui el focus mediàtic per posicionar-se com a abanderada del diàleg Catalunya-Espanya o de fires com la del Mobile World Congress i que, en canvi, apliqui l'apagada informativa quan es tracta d'abanderar un afer que concerneix directament la ciutat. Per tot això, insta a les organitzacions polítiques i socials a fer front comú "per forçar que s'acabi aquest silenci" i s'abordin altres possibles irregularitats com les també tretes a la llum per NacióDigital al camp de l'Hospitalet

