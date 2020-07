Tanca l'explotació de la mina de Balsareny i Sallent on han mort dos treballadors en l'últim mes

Iberpotash ha anunciat aquest divendres a la tarda el cessament de la seva activitat en l'explotació de la mina de Vilafruns, a Sallent i Balsareny. Cal recordar que aquesta mina, la que té més quilòmetres de galeries, es va aturar el passat 25 de juny després del segon accident mortal que patia en tres setmanes, amb la voluntat d'estudiar les causes dels accidents.Després d'analitzar les condicions econòmiques actuals, especialment els baixos preus històrics de la potassa, l'impacte negatiu de la pandèmia de la Covid-19 i els elevats costos de producció relacionats amb aquesta mina, la direcció d'ICL Ineria ha decidit finalitzar les activitats de producció a Vilafruns.Originalment aquesta mesura estava prevista per al 2015, però es va anar ajornant contínuament. ICL explica que "aquesta no és una decisió fàcil", ja que ha estat el lloc de treball de moltes persones. Tot i així, creu que "en les circumstàncies econòmiques actuals, amb les males previsions per a l'any vinent, i en la situació financera delicada en la qual es troba la nostra empresa, aquesta decisió és necessària per avançar amb el nostre projecte estratègic", ha explicat el president de la companyia Carles Alemán, en una carta als agents econòmics.L'aturada temporal de la producció després del darrer accident els ha donat l'oportunitat "d'analitzar la situació i la viabilitat econòmica d'aquesta mina i, finalment, prendre aquesta decisió".La mina de Vilafruns no tancarà totalment, ja que es continuaran fent tasques de manteniment i seguretat. La companyia també està avaluant altres projectes estratègics a la mina, entre ells la seva connexió amb Cabanasses.El tancament de la producció a Vilafruns tindrà un "impacte important sobre molts dels seus treballadors", ha aclarit. Com a direcció, pel que fa als llocs de treball, "farem tots els esforços per minimitzar l'impacte d'aquesta decisió". Dit això, l'empresa explica que "ens trobem en circumstàncies extraordinàries i que la nostra empresa ha de passar per canvis importants per garantir el seu futur a llarg termini".La direcció s'ha mostrat compromesa a liderar aquests canvis "per fer de l'empresa més sostenible, autosuficient i rendible, i un lloc del qual tots podrem estar orgullosos durant molts anys".

