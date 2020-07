Colau acusa el Govern d'haver actuat també tard a Barcelona

"El Govern va arribar tard a Lleida i ha arribat tard a l'àrea metropolitana". Així ha valorat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, la gestió de l'epidèmia que està fent la Generalitat en un context de rebrots en què s'ha recomanat a la població de Barcelona i les rodalies que no surti de casa i ordenat una bateria de restriccions. Si bé ha assegurat que acompanya el Govern en les mesures preses i que cal complir amb la directriu de reduir els contactes al cercle familiar, també ha reclamat a l'executiu que corregeixi i reforci el sistema de detecció, rastreig i seguiment. "Hi ha problemes seriosos i dèficits de coordinació", ha lamentat.Sortir de casa només quan sigui indispensable, trobades de més de deu persones prohibides, aforament al 50% a l'interior de bars i restaurants i tancament de cinemes i teatres són algunes de les mesures ordenades pel Govern a 13 ciutats metropolitanes, la comarca del Segrià i La Noguera. A la capital catalana, en aquests moments hi ha detectats 33 brots.Des govern de Barcelona han reclamat que es donin "instruccions clares" al sector del comerç i de la restauració. El primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, ha aclarit que la ciutat "no està confinada", però ha alertat de l'impacte econòmic i de la "preocupació" per les repercussions econòmiques que implicaran noves restriccions. "Estem en una situació crítica des del punt de vista econòmic", ha advertit.El govern d'Ada Colau també ha avançat que demanaran al Procicat que es puguin mantenir festivals com el Grec i el Cruïlla, així com que no tanquin ni teatres ni cimes perquè en totes aquestes activitats s'estan "complint les mesures" de distància i aforament. De fet, en la resolució del Govern ja es contempla que es puguin produir excepcions si estan ben justificades i acordades amb els municipis.Colau ha argumentat que en aquests moments cal "claredat, coherència i coordinació" i entén que l'element clau de les recomanacions del Procicat és que els nous contagis es produeix en situacions de reunions i d'oci informal. La regidora de Salut, Gemma Tarafa, ha insistit, però, que la reducció de l'activitat social ha d'anar acompanyada també d'un reforç del sistema de rastreig per evitar que les restriccions hagin de ser més dràstiques. Per ara, però, no plantegen el confinament domiciliari.Pel que fa a les platges, Colau ha subratllat que cal aplicar el "sentit comú" i avançar cap a una reducció de l'aforament. En tot cas, s'actuarà de forma "coordinada" amb la resta de municipis afectats de costa per determinar "un criteri compartit".

