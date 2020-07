Aïllen l'hospital de la Santa Creu de Jesús per un brot de coronavirus

Les proves diagnòstiques efectuades a l'hospital de la Santa Creu de Jesús, a Tortosa, tant al personal sanitari com a les persones ingressades que haguessin pogut estar en contacte amb alguns dels casos positius detectats aquesta setmana, han donat com a resultat durant les últimes hores dos nous positius. Concretament, es tracta de dos professionals del centre, que ja es troben aïllats, segons ha informat l'Ajuntament de Tortosa.Amb aquests dos nous casos, la xifra de persones infectades al centre sanitari de titularitat municipal és de sis: tres professionals mèdics i tres pacients que hi estaven ingressats.Com a mesura de prevenció, les autoritats sanitàries han optat per restringir l'accés al centre hospitalari, i també a la residència de la Santa Creu, ja que constitueixen un grup de persones vulnerables.L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, insisteix a demanar a la ciutadania que extremi totes les precaucions a l'hora de sortir de casa i relacionar-se amb la resta de gent. Per això remarca la necessitat que tothom utilitzi les mascaretes en tot moment, que s'incrementi el rentat de mans i que es mantingui la distància de seguretat recomanat entre les persones.

