10 plans per redescobrir Girona aquest estiu

6. La Vall de Sant Daniel i set itineraris de natura més

Més informació Tota la informació dels itineraris de natura a l' Tota la informació dels itineraris de natura a l' apartat de turisme actiu del web de turisme de Girona

Girona també és una ciutat privilegiada pel seu patrimoni natural. Té rius que penetren dins la trama urbana, boscos mediterranis i de ribera, massissos muntanyosos com les Gavarres, la Vall de Sant Daniel, camps, hortes i conreus, i, en general, un paisatge que ha sabut entrelligar el creixement amb la preservació de l'entorn. A més, cal no oblidar el parc de la Devesa (40 hectàeres) i el de les Ribes del Ter, a banda i banda del riu al sector nord de la ciutat.Des de l’antic monestir de Sant Pere de Galligants s'accedeix a la, extensa zona verda a tocar de la ciutat amb paratges ombrívols i fonts d'aigua. En aquest punt es troba l’inici de diversos itineraris de natura que transcorren per l’est de la ciutat:(7,5 km i circular): travessa espais agrícoles i forestals i inclou diverses fonts, així com els miradors de Torre Gironella i Can Garcia.(9 km en total): travessa la vall i arriba al puig on es troben les ruïnes de l’antic castell de Sant Miquel i on hi ha magnífiques vistes del territori gironí, de l’Empordà als Pirineus.(3,5 km i circular): inclou paisatges agrícoles, forestals i fluvials i ressegueix l’antic camí de les Creus fins a l’ermita del Calvari, i on trobem miradors com el fort del Calvari a la Muntanya de la O així com diverses fonts.(9 km, anada): també recorre la part est de la ciutat, en part per la Vall de Sant Daniel i arriba fins al petit nucli rural de Campdorà. Inclou diversitat de paisatges agrícoles, forestals i fluvials i els miradors de la Muntanya de la O i de Can Garcia.(3 km): passa per la zona de les Pedreres al sud-est de la ciutat, on es troben les zones d’on s’extreia la pedra amb què es va construir gran part del patrimoni arquitectònic del Barri Vell de Girona. Hi ha els miradors de Torre Gironella, Torre del General Peralta i el de la Pedrera.(3,5 km per terrenys planers): passa pels dos grans pulmons de de Girona. La Devesa, amb més de 40 ha i nombrosos plàtans, a més d’un petit jardí botànic, i el parc de les Ribes del Ter, de gran importància ecològica.(7,5 km): transcorre per terreny planer amb espais agrícoles i trams que voregen el riu Ter. Passa per diverses masies, un antic safareig restaurat i espais d’alt valor ecològic com els aiguamolls de Santa Eugènia, molt importants per a la protecció de la flora i fauna de la zona.: una proposta de descoberta de la ciutat i el seu entorn natural de forma divertida i entretinguda. Tots ells són de dificultat baixa i aptes per gaudir-los en família o amb amics.