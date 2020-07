Les sales de cinema, condemnades per la decisió del Govern: «Ningú es pot permetre tancar»

Segons ha destacat Tarrazón, l'àrea metropolitana de Barcelona és "el segon mercat més important" i creu que el missatge que s'envia a tot el sector, entre sales, distribuïdors, productors i espectadors, és "d'incertesa". "Com es tanquin els cinemes de l'àrea metropolitana de Barcelona aquest cap de setmana, totes les estrenes de l'estat espanyol d'aquí a octubre aniran enrere. Això condemna no només els cinemes d'aquest àmbit, sinó de tota Espanya", ha alertat.Ha explicat que s'ha anunciat que hi ha la possibilitat que els ajuntaments autoritzin activitats sempre que es compleixin les mesures de seguretat. "Com a cinemes ho estem fent i ho demanarem a tots els ajuntaments on hi hagi cinemes".Des del Gremi d'Exhibidors de Catalunya, han traslladat la seva inquietud als departaments de Cultura i d'Interior. "Però s'ha d'entendre que el procés de decisió acaba en el Procicat, que segueixen en el seu laboratori dissenyant idees que vist el resultat no han funcionat, i a nivell polític es prenen les decisions".Tarrazón ha assegurat que les imatges que tothom ha vist de 'botellons', els cinemes no hi tenen res a veure. "I si aquests són els focus de contagi, no és just que es creï al sector del cinema un perjudici tan gran que talla la cadena de valor del sector que és el subministrament de pel·lícules".