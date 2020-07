El Sant Jordi d'estiu, en l'aire

ÚLTIMA HORA SOBRE 23 DE JULIOL! (1/3)



A partir de les mesures preses per @gencat els gremis que conformen la Cambra del Llibre de Catalunya i el @GremiFloristesc han acordat de suspendre l'espai comú de parades al Passeig de Gràcia de Barcelona.



FIL 👉🏻 pic.twitter.com/FwzbNQbfFb — Gremi de Llibreters (@Llibreterscat) July 17, 2020

⚠️ COMUNICAT DE LLEGIR EN CATALÀ



Aquest Sant Jordi, només a les llibreries



La pandèmia ens ha colpit a tots i el virus segueix estant ben viu. Després de l’ajornament del Dia del Llibre del 23 d’abril al 23 de juliol agraïm l’esforç i som conscients de les hores i



FIL 👇🏻 — Llegir en Català (@llegirencatala) July 16, 2020

Tot i que només fa dos dies que es presentaven les mesures per a la celebració del Sant Jordi d'estiu a Barcelona, aquest matí la Cambra del Llibre i el Gremi de Floristes de Catalunya han acordat suspendre l'espai comú de parades del Passeig de Gràcia. Així ho ha comunicat a través del seu perfil de Twitter el Gremi de Llibreters de Catalunya després que el Govern hagi anunciat l'ampliació de les mesures de seguretat a tota l'àrea metropolitana L'acord entre llibreters i floristes ha arribat abans que la normativa imposada pel Govern. Tal com ha anunciat aquest matí la portaveu de l'executiu, Meritxell Budó, encara s'estan acabant de perfilar els detalls: "Estem acabant d'analitzar el tema i pendents de parlar amb el sector, però, davant les mesures d'excepcionalitat, amb molta probabilitat no es podrà celebrar aquest Sant Jordi."Ara per ara, però, es manté el Dia del Llibre i de la Rosa el dijous 23 de juliol. Els llibreters catalans demanen que cada població s'adapti a la realitat sanitària del seu entorn i que les llibreries respectin les normes de seguretat, protecció i higiene. La Cambra del Llibre, en un comunicat conjunt amb el Gremi de Floristes, anima les llibreries i floristeries de Barcelona a celebrar la festa al seu establiment, tal com es farà a la resta de Catalunya.L'associació d'editorials independents Llegir en Català ja va exposar ahir la seva negativa a participar en el Sant Jordi del Passeig de Gràcia, per "responsabilitat col·lectiva". Llegir en Català, a més, feia una crida als seus lectors a visitar les "llibreries físiques i digitals" el dia del Llibre i de la Rosa d'aquest 23 de juliol alhora que agraia l'esforç fet per la Cambra del Llibre per organitzar el Sant Jordi d'Estiu.

