La Generalitat Valenciana es nega a fer obligatori l'ús de la mascareta malgrat els brots

La Generalitat Valenciana no farà obligatòria l'ús de les mascaretes a tot el País Valencià però insta la població a fer-la servir "el màxim de temps possible com a mesura de prevenció contra la propagació del coronavirus". La vicepresidenta del govern valencià, Mónica Oltra, ha apel·lat a "la maduresa suficient de la gent per saber que utilitzar la mascareta de manera permanent és la millor manera de preservar la salut".El País Valencià és un dels territoris amb menys casos de l'Estat però els brots comencen a créixer: el de Gandia ja suma 20 nous casos de cop, i s'han declarat dos focus més a Benidorm i Peníscola.En roda de premsa Oltra ha assegurat que l'executiu es planteja l'ús obligatori de la mascareta però només "per criteris tècnics", sempre atenent "a les decisions dels sanitaris". "El president i jo fem una crida a la responsabilitat individual", ha demanat la vicepresidenta valenciana."No entenem que se'ns hagi d'obligar a fer una cosa que ja fem per la nostra salut, per la salut de la gent a qui volem, perquè és l'únic que tenim per protegir-nos. La normativa anirà canviant en funció de la pandèmia, estem oberts a estudiar l'obligatorietat, però entenem que la població té la maduresa suficient per saber que utilitzar la mascareta permanentment és la millor manera de preservar la salut", ha sentenciat.

