Absolen Eugenio Pino i Bonifacio Díez pel cas del «pendrive» amb dades sobre la família Pujol

L'Audiència de Madrid ha absolt l'exdirector adjunt operatiu (DAO) de la Policia Nacional entre 2012 i 2016 Eugenio Pino i l'exinspector en cap Bonifacio Díez pel cas del 'pendrive' amb dades sobre la família Pujol que va servir perquè la UDEF presentés un informe incriminatori a l'Audiència Nacional. Els absol dels delictes de revelació de secrets, fals testimoni i estafa processal dels que estaven acusats d'entregar el 'pendrive' que contenia dades personals reservades i referències a societats i projectes empresarials de Jordi Pujol Ferrusola el 2015 a la UDEF.A la sentència, els magistrats conclouen que està acreditada la transmissió del 'pendrive' per part de Pino però "es desconeix qui, com i quan va accedir a la totalitat de la 'vida informàtica' de Jordi Pujol Ferrusola" sense que tampoc "s'hagi pogut determinar com i a través de qui va arribar aquesta informació a poder del DAO".També afirmen que durant el judici tampoc es va poder acreditar "si la informació va ser facilitada pel comissari d'assumptes interns Martín de Blas, si procedia de l'empresa de detectius Método 3 o si era fruit de la col·laboració amb exdetectius de dita agència".Tot i això, veuen acreditat que Pino va decidir utilitzar el 'pendrive' sabent que no provenia d'una intervenció amb autorització judicial. "La conducta del DAO Eugenio Pino està allunyada d'un correcte actuar professional i el seu obscurantisme sobre l'origen de la informació va posar en risc de contaminació la investigació sobre Jordi Pujol Ferrusola", diuen.Tanmateix, "més enllà de greus omissions o incorreccions formals" i que" pugui catalogar-se d'allunyat de la pauta professional indicada, no sembla que es pugui efectuar-li retret moral". Els magistrats creuen que estaria emparat pel compliment del deure de perseguir el delicte i, "més enllà d'irregularitats procedimentals o formals" inclús de "responsabilitat disciplinàries", no ho veu un delicte penal.

