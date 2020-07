La jutge de l'1-O al Bages pica el crostó a la Guàrdia Civil per entorpir la investigació

La jutge que porta la investigació de l'actuació de la Guàrdia Civil a l'institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada (el Bages) durant el referèndum de l'1 d'octubre de 2017, Aurembiaix Giribet, assegura "no comprendre" que la Guàrdia Civil no hagi pogut identificar els agents que van intervenir en aquella actuació tenint en compte que en moltes de les imatges "se'ls pot veure el rostre".Així ho ha expressat en una providència que ha dictat aquest 15 de juliol a la que ha pogut tenir accés. La jutge admet que en alguns casos "és difícil reconèixer els agents" a través de les fotografies, però no per aquelles "on es pot observar directament el seu rostre".El passat 8 de juliol va tenir entrada en el jutjat l'escrit de la comandància de la Guàrdia Civil de Saragossa, on pertanyien els agents actuants l'1 d'octubre al Quercus, en que manifestava que no s'havien pogut identificar els agents sol·licitats sobre l'actuació.En la providència, la jutge recorda a la Guàrdia Civil que "és obligació de les forces i cossos de seguretat de l'estat col·laborar en la instrucció de fets presumptament delictius" i que en cas que no es faci així "es prendran en consideració les conseqüències jurídiques pertinents". Fins i tot, assenyala, podria arribar a citar com a investigats tots els agents que van participar en l'actuació per procedir a la seva "identificació en seu judicial".La jutge finalitza la providència recordant a la Guàrdia Civil que la Unió Oficials de la Guàrdia Civil va ser apartada del procediment i que, per tant, no li notificarà cap resolució judicial que es practiqui.La Guàrdia Civil té un termini de 15 dies per identificar els agents que la investigació ha sol·licitat.

