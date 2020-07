Què prohibeix i què recomana ara el Govern per frenar els brots de coronavirus

Els successius brots que s'estan detectant a Catalunya des de fa setmanes han obligat el Govern a fer més estrictes les mesures contra el coronavirus , que tindran una vigència d'almenys 15 dies. No ho fa, de moment, de forma general -és, de fet, "l'última oportunitat" per evitar-ho, segons ha alertat Budó- sinó que centra els esforços en Barcelona, la primera corona metropolitana, la Noguera i els municipis del Segrià que no estan afectats pel darrer enduriment del confinament.A la pràctica, el Govern fa extensives les mesures aplicades a tres barris de l'Hospitalet aquesta mateixa setmana. Què prohibeix i què recomana, doncs, el Govern per intentar frenar els contagis? Tot seguit, les mesures comunicades fins aquest moment, a l'espera que rebin l'aval, indispensable, d'un jutge -sense la seva llum verda, l'executiu català no pot aplicar les restriccions-.La comarca de la Noguera al complet, els municipis del Segrià que no estan afectats per l'enduriment del confinament a la zona i els següents pobles i ciutats de l'àrea metropolitana: Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi, Cornellà, Sant Just Desvern, Esplugues, l'Hospitalet, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià i Badalona.A l'espera de l'aval del jutge, queden prohibides les reunions de més de 10 persones, tant en espais públics com privats, es limita l'aforament en bars i restaurants al 50%, no es permet el consum en barra, s'ha d'ampliar la distància entre taula i taula a les terrasses i es tanquen els locals d'oci nocturn i discoteques, així com també els centres esportius i gimnasos. També es manté la prohibició de visitar residències de gent gran. Els locals d'alimentació podran obrir amb normalitat, però la resta ho hauran de fer amb cita prèvia.Reduir al màxim l'activitat social. De fet, el Govern ha demanat expressament als ciutadans de les zones afectades que es quedin a casa, que no surtin si no és en situacions "imprescindibles", com anar a treballar, comprar, fer gestions al banc o cuidar de persones grans o vulnerables. Estarà permès fer esport, però l'executiu demana fer-ho de forma individual o, com a màxim, amb aquells amb qui es conviu. A més, la portaveu, Meritxell Budó, ha demanat que la gent no marxi a segons residències aquest cap de setmana. Hi haurà controls de Mossos a les carreteres, però no es podrà fer tornar a casa els ciutadans que hagin decidit sortir.Els casals i les colònies d'estiu i l'obertura de biblioteques i museus garantint les mesures higièniques bàsiques.

