TV3 pensa ja en la segona temporada de la polèmica «Drama»

El director de TV3, Vicent Sanchis, ha assegurat aquest divendres en la Comissió de Control de la Corporació al Parlament que "comptat i debatut tot, ha valgut la pena emetre la sèrie Drama ". "Ho tornaríem a fer", ha dit Sanchis, que ha confirmat tenir sobre la taula un possible acord amb TVE per la segona temporada de la sèrie.El responsable ha dit no haver-se sentit "afectat ni coaccionat" davant les "preocupacions" expressades per la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, sobre la presència del castellà a TV3. "Des de la discrepància, vaig acceptar aquestes preocupacions", ha reiterat. Per la seva banda, la presidenta de la CCMA, Núria Llorach, ha assegurat que "no se supediten ni al Govern, ni a ningú que els telefona"."No em sembla tan terrible, el Departament de Cultura té la competència de la normalització lingüística, i si veuen preocupació en una situació, em sembla bé que ho diguin", ha manifestat Sanchis.Sobre la continuïtat de la sèrie, ha assegurat que "és possible" que pactin amb TVE la segona temporada. "Hi ha una proposta que no està formalitzada però tenim sobre la taula", ha confirmat. En aquest sentit, ha lamentat no tenir els drets de la producció en les plataformes digitals, tot i que en trets generals, "ha valgut la pena".El diputat de Cs, Nacho Martín Blanco, ha acusat TV3 de ser "corretja de transmissió del que diu el Govern". "El puc respectar a vostè si em diu que hi ha poc castellà a TV3. Respectem totes les opinions", ha respost Sanchis.El diputat de JxCat Josep Riera ha assenyalat que la presència del castellà "s'incrementa progressivament a la graella de TV3", i ha destacat la "mala qualitat del català que sovint s'hi parla".La presidenta de la Corporació, Núria Llorach, ha mostrat "tot el respecte" per la reflexió de la titular de Cultura, però ha dit que "això no treu que la defensa de la missió de servei públic encomanada és la difusió i promoció de la llengua catalana". "No tenim cap fissura", ha assenyalat Llorach, que ha assegurat que de "tocs d'atenció, cap ni un". "La Corporació té plena autonomia per actuar, i no se supedita a cap toc", ha dit.

