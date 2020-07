Les claus de l'adeu de Terribas: imprevist i amb l'emissora a contrapeu

Marxem amb tu.

Dies on no hi ha altra alternativa. https://t.co/slViak0fDx — xavier antich 🎗 (@XavierAntich) July 17, 2020

Gràcies, Mònica, per aquests 7 anys al capdavant del programa més important de Catalunya Ràdio.



Ets rigor, compromís i servei públic.



Agraïment enorme per l’exhibició de professionalitat durant la pandèmia i en tants moments difícils viscuts. #GràciesMònica pic.twitter.com/w4l2xAWPoM — Saül Gordillo (@saulgordillo) July 17, 2020

Mònica Terribas, directora i presentadora d' El matí de Catalunya Ràdio , deixarà el programa i no el presentarà la temporada vinent, segons ha anunciat per sorpresa aquest divendres en directe, el dia que culminava la seva setena temporada. L'adeu de Terribas ha agafat per sorpresa l'audiència i gairebé als responsables de l'emissora i de la CCMA. De fet, no va ser fins dimecres que va comunicar-los el que hores després faria saber a l'audiència. Després d'aguantar, des dels estudis de l'emissora, l'antena durant tot l'estat d'alarma i de donar veu a tots els sectors afectats per la pandèmia, la periodista va decidir seguir al capdavant de l'espai i va acordar la seva renovació per una temporada més amb la direcció de la Corporació.Tot estava previst perquè ella i el seu actual equip continuessin una temporada més, que hauria estat la vuitena. A l'EGM d'abril, El Matí de Catalunya Ràdio havia passat del mig milió d'oients, enfilant-se als 504.000 en sintonia amb la recuperació d'audiència de l'emissora. Una bona xifra però encara per darrere dels 696.000 de Jordi Basté i El Món a Rac1.No ha transcendit què s'ha trencat en les últimes hores, però les seves relacions amb el director de l'emissora, Saül Gordillo, que s'ha vist obligat a retallar el pressupost d'alguns programes per la pròxima temporada, no han estat fàcils i la relació era distant.En els darrers anys, la periodista també ha hagut de fer equilibris amb els partits del Govern i el consell de la CCMA, que està en funcions pel desacord entre els partits per renovar-lo malgrat el canvi de llei i que té només quatre dels seus sis membres, cosa que li ha costat critiques dels comitès d'empresa i professionals de la Corporació. Terribas, que va ser directora de TV3, també ha estat al punt de mira de les formacions espanyolistes -fins i tot amb demandes judicials-, que n'han qüestionat la independència durant els moments àlgids del procés.Dilluns el director de l'emissora, Saül Gordillo, assistirà a la reunió del consell de direcció de la CCMA, que presideix en funcions Núria Llorach, avalada per JxCat, per donar explicacions i dir com afronta la pròxima temporada. Aquest divendres el diputat de JxCat Francesc de Dalmases ha demanat al director de l'emisora que fes "autocrítica", fent evident que els mitjans públics són també camp de la batalla entre els dos partits de l'executiu. Gordillo i Llorach han elogiat Terribas i li han agraït la feina. L'altre representant de JxCat a la comissió, l'exdirector de Rac1 Eduard Pujol, ha disparat de forma més directa contra Gordillo, que va ser promogut al càrrec per ERC, acusant-lo de no tenir prou "talent i lideratge" i no "greixar" la màquina.La periodista ha explicat que la decisió no respon a "cap motiu d'índole personal, familiar ni pels horaris" sinó al fet que "els engranatges d'una màquina tan exigent com aquesta no es poden permetre cap grinyol, i menys ara" i creu que "ara grinyolen". Alhora, Terribas s'ha mostrat confiada que la direcció trobarà "una altra enginyera que faci rutllar aquest meravellós motor com ells volen".L'emissora té ara una papereta gens fàcil de resoldre. A la comissió de control de la CCMA Gordillo ha indicat que es buscarà un relleu "amb el talent intern de la casa". I quan el director de l'emissora diu això les mirades es posen immediatament sobre tres noms: Òscar Fernández, presentador del Catalunya Migdia, Laura Rosel, del Catalunya Nit, o Roger Escapa, presentador d'El Suplement dels caps de setmana. El primer està molt reforçat per les dades d'audiència i és un producte genuí de la casa, la segona és la figura més mediàtica de l'emissora, i el tercer seria una aposta de futur.Ho assumeixin ells o algun altre nom intern o extern que seria una sorpresa haurà de formar l'equip i dissenyar el programa de referència de l'emissora pública en un temps rècord. Dilluns comença la programació d'estiu (el Matí de Catalunya Ràdio serà conduït per Albert Segura) i el 31 d'agost arrenca de nou la temporada.Un dels espais més emblemàtics del programa de Terribas era El racó de pensar, amb l'activista David Fernàndez i el filòsof Xavier Antich. Antich i Fernàndez deixaran de fer-lo.El director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, ha agraït la feina de la periodista en aquests set anys al capdavant del programa més important de l'emissora. "Ets rigor, compromís i servei públic. Agraïment enorme per l'exhibició de professionalitat durant la pandèmia i en tants moments difícils viscuts", ha afirmat en una piulada.

