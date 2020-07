Els municipis afectats per les noves restriccions contra el coronavirus

El Govern ha redoblat les mesures de prevenció per evitar que els contagis a Catalunya continuïn augmentant , com ha passat aquests últims dies. Aquest divendres al migdia ha demanat als ciutadans de Barcelona i la seva àrea metropolitana que no surtin de casa si no és imprescindible, i ho ha fet extensiu als municipis del Segrià i també, com a gran novetat a la zona, de la Noguera.El Govern demana als ciutadans que frenin en sec la seva activitat social i prohibeix, per ara, les reunions amb més de 10 persones. A la pràctica, per tant, fa extensives les mesures aplicades aquesta mateixa setmana a l'Hospitalet de Llobregat.En concret, les novetats anunciades aquest divendres després de la reunió del Procicat afecten aquests municipis: Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi, Cornellà, Sant Just Desvern, Esplugues, l'Hospitalet, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià i Badalona.Les restriccions també s'estenen a la comarca de la Noguera i als següents municipis del Segrià: els Alamús, Albatàrrec, Alcanó, Alcoletge, Alfarràs, Alfés, Alguaire, Almacelles, Almatret, Almenar, Alpicat, Artesa de Lleida, Aspa, Benavent de Segrià, Corbins, Gimenells i el Pla de la Font, Llardecans, Massalcoreig, Maials, Montoliu de Lleida, la Portella, Puigverd de Lleida, Rosselló, Sarroca de Lleida, Sudanell, Sunyer, Torrebesses, Torrefarrera, Torre-serona, Vilanova de Segrià i Vilanova de la Barca

