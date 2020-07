Una de cada quatre persones grans a Barcelona se sent sola

L’Ajuntament de Barcelona ha exposat aquest divendres els indicadors relacionats amb la solitud de la població a la capital. Així, el regidor Joan Ramon Riera ha manifestat la idea de “construir una estratègia municipal”, que inclogui un paquet de mesures per fer front a un sentiment de solitud agreujat durant la pandèmia. D’aquesta manera, “s’acompanyarà a les persones, fent dels barris espais de major comunitat social”, diu.Riera també ha explicat que “aquest sentiment s’associa a la condició de persona gran, tot i que és transversal i apareix en diferents moments i estadis vitals”. El regidor barceloní ha comentat que, com que hi ha un envelliment poblacional, la gent gran forma part d’un col·lectiu plural en què hi ha moltes casuístiques diferents i concretes.Gairebé una de cada tres llars de Barcelona són unipersonals. El consistori ha comentat que en els últims quinze anys hi ha hagut un augment del 13% de persones vivint soles a la ciutat. Unes 90.000 són gent gran (de més de seixanta-cinc anys), de les quals tres de cada quatre són dones.A la capital, un 25% de la població de la tercera edat sent que li falta companyia. I en una bona part també se senten apartats: un 15% d’aquest segment de població se sent exclosa del que passa al seu voltant. Un percentatge que en les dones és el doble que en els homes.La crisi del coronavirus ha accentuat aquesta problemàtica. Un 15% dels veïns barcelonins van passar el confinament sols, és a dir, més de 200.000 persones. En aquest sentit, l’Ajuntament ha afirmat que les trucades de teleassistència relacionades amb la soledat van triplicar-se del febrer al març, just quan va començar el confinament.A Europa, uns 30 milions d’adults manifesten que sovint se senten sols, fet que representa el 7,9% de la població adulta.A Barcelona, un 26,5% dels infants de 10 a 12 anys considera que no té suficients amics o amigues. A més, un 22% no està segur que la seva família els ajudaria si tingués un problema. Es tracten de percentatges alarmants que augmenten en funció del lloc d’origen del nen o si pateix alguna discapacitat. En referència al tema de les amistats, si els pares són immigrants, més d’un terç dels nens creuen que no tenen suficients amics (un 35,5%), mentre que si són autòctons, la proporció es redueix a un 24,9%.Els adolescents de 13 a 19 anys de la ciutat diuen estar normalment sols en un 27% i exclosos pels companys en un 12,3%. Un 6% diu no tenir cap bon amic o amiga. D’aquesta manera, l’estudi destaca que la solitud s'agreuja sobretot en els adolescents i la gent gran.

