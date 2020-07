El Govern recomana als ciutadans de Barcelona i l'àrea metropolitana quedar-se a casa

"Recomanem als ciutadans de Barcelona i l'àrea metropolitana que no surtin de casa si no és imprescindible". El Govern ha redoblat les mesures de prevenció per evitar que els contagis a Catalunya continuïn augmentant, com ha passat aquests últims dies. La portaveu, Meritxell Budó, ha demanat que no hi hagi desplaçaments a les segones residències aquest cap de setmana. "Les dades de contagis no són bones i ens cal actuar amb la màxima responsabilitat a tot arreu", ha dit Budó. La resolució s'aprovarà aquest divendres. "Ens veiem obligats a fer una passa enrere per no tornar al confiament total", ha advertit la portaveu del Govern.A la pràctica, la decisió adoptada avui pel Procicat suposa estendre les mesures adoptades aquesta setmana a tres barris de l'Hospitalet a Barcelona i la seva àrea metropolitana. "Si l'evolució actual de la pandèmia es manté, haurem de prendre decisions més dràstiques. Som davant de l'última oportunitat per evitar que haguem de fer un salt en les mesures de prevenció de tota la població", ha remarcat Budó. Les restriccions, com en el cas del Segrià i l'Hospitalet, hauran de ser autoritzades per un jutge.Les més destacades d'aquesta nova etapa, que durarà almenys quinze dies, són l'aforament màxim de 10 persones en celebracions i reunions, l'aforament limitat en bars i restaurants al 50%, tot i que continuaran oberts, i el tancament de locals d'oci, discoteques, sales de festa i gimnasos. La recomanació de no sortir de casa si no és per activitats essencials. La prohibició de visitar residències de gent gran i l'increment de les mesures de precaució i higiene en locals comercials.Les mesures anunciades aquest divendres després de la reunió del Procicat afecten 12 municipis: Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi, Cornellà, Sant Just Desvern, Esplugues, l'Hospitalet, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià i Badalona. Les restriccions també s'estenen als municipis del Segrià i de la Noguera, on també estan augmentant els contagis. "Cal extremar les mesures en un context on la transmissió comença a ser alta", ha apuntat la consellera de Salut, Alba Vergés.La portaveu del Govern ha fet una crida a totes aquelles persones que han relaxat les mesures de prevenció. "Si l'evolució actual de la pandèmia es manté, haurem de prendre decisions més dràstiques. Som davant de l'última oportunitat per evitar que haguem de fer un salt en les mesures de prevenció de tota la població", ha dit la portaveu del Govern. Budó ha dit que la pandèmia continua present i cal "fer cas" de totes les mesures i indicacions de les autoritats sanitàries.Budó ha insistit que s'està reforçant "considerablement" la capacitat de rastreig de contactes. "No volem escatimar recursos en la lluita contra la pandèmia", ha dit, i ha advertit que cal evitar un segon confinament total de la població, que podria tenir efectes "dramàtics i devastadors" en termes sanitaris, econòmics i socials. "Hem d'actuar coordinadament i amb determinació per frenar les contagis que no deixen de créixer", ha apuntat.El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha detallat les resolucions aprovades pel Procicat, que afecten Barcelona i l'àrea metropolitana, i la zona del Segrià i la Noguera. "La previsió inicial és que la resolució duri dues setmanes i sempre seguint les dades que ens indiquin les autoritats sanitàries", ha apuntat Buch. El conseller ha explicat que hi haurà controls dels Mossos, però ha admès que no es podrà fer tornar a casa ningú perquè les mesures del Govern que afecten a la mobilitat són "recomanacions".Alba Vergés ha explicat que les mesures s'estan aplicant en funció de la situació epidemiològica de cada punt del país. "Hem d'anar seguint les dades per veure el resultat de l'aplicació de les restriccions", ha apuntat la consellera de Salut, que ha explicat que el Segrià i la Noguera tenen situacions diferents a la resta del país, amb augments destacats de casos. Vergés ha demanat a la ciutadania que entengui per què s'adopten aquestes mesures, encara que en alguns municipis afectats la situació no sigui tan greu com en d'altres de la mateixa comarca.Passa el mateix a l'àrea metropolitana de Barcelona. Vergés ha dit que cal actuar sobre aquesta primera corona de l'àrea metropolitana. "Les mateixes mesures que vam proposar per als tres barris de l'Hospitalet les hem d'ampliar a la primera corona de Barcelona", ha apuntat. Què vol dir això? "La importància és que els contagis que s'estan donant són en l'àmbit de trobades familiars i socials i el primer objectiu és reduir l'activitat social. Hem d'evitar ser molts", ha apuntat la consellera, que ha demanat incloure el concepte de "bombolles de seguretat", aquells grups de convivència estable. "Cal evitar tot allò que surti d'aquí", ha dit.És per això que es prohibiran les reunions de més de 10 persones en l'àmbit públic i privat. "Són la major font de transmissió del virus i d'engegar cadenes de transmissió", ha detallat la titular de Salut. "Hem de desactivar aquells ambients on poden coexistir un nombre important de persones on, un cas positiu, pot engegar cadenes de transmissió", ha dit. Museus i biblioteques, però, continuaran oberts amb mesures de seguretat.L'hostaleria i restauració s'haurà de mantenir en el 50% d'aforament. No es podrà consumir en barra i caldrà ampliar la distància a les terrasses. "Cal evitar la socialització en aquests espais", ha remarcat Vergés, que ha demanat que "preferiblement" es faci servei a domicili o per emportar. "Hem de deixar de socialitzar més enllà dels contactes habituals i de convivència. És la clau per tallar la situació epidemiològica actual, que duplica i triplica el nombre de casos d'una setmana per l'altra", ha insistit la consellera.En aquest marc de reduir la socialització, el Govern ha demanat que les sortides de casa es faci en els casos imprescindibles com anar a treballar, assistir als centres de salut o anar a comprar menjar. Es podrà fer esport de manera individual o amb les persones convivents i es podrà sortir per tenir cura de persones dependents. També si és per cuidar dels horts propis i per causes de força major. "Aquesta és una recomanació que volem que s'entengui. L'important és deixar de socialitzar, no haver-ho de prohibir tot però que tothom tingui al cap de quina manera ha de poder fer les activitats", ha insistit.L'objectiu és no haver d'arribar a fer confinaments, tot i que sigui la manera més segura de controlar el virus. En aquest sentit, Vergés ha dit que cal evitar la mobilitat especialment ara que comença el cap de setmana. "Recomanem no haver de fer desplaçaments si no és imprescindible", ha dit. El Govern espera poder aixecar aquesta recomanació d'aquí a dues setmanes. La idea, ha remarcat Vergés, és "aprendre a conviure amb el virus". "Hem d'intentar que la convivència no vulgui dir acabar amb mesures estrictes i complir amb l'escalada de mesures. És la millor manera d'evitar confinaments estrictes", ha dit. La gestió d'aquesta situació durarà mesos, fins que no hi hagi un tractament o una vacuna efectiva contra la Covid-19.

