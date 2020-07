ÀUDIO El comiat de Mònica Terribas: «Tinc un nus a l'estomac, no ha estat una decisió fàcil»

Mònica Terribas ha anunciat aquest divendres al matí, per sorpresa, que no presentarà El Matí de Catalunya Ràdio, el programa referència de l'emissora pública, la temporada que ve. Ho ha fet públic a través del micròfon , després de pronunciar per última vegada el seu ja clàssic "Bon dia, desperta Catalunya!".La periodista s'acomiada després de set anys que, segons ella mateixa ha reconegut, li han deixat diverses "cicatrius emocionals i professionals". Ha assegurat que no plega ni per motius personals, ni familiars, tampoc per cansament, sinó perquè els engranatges del programa ja "grinyolen". "Estic segura que la direcció trobarà algú que faci rotllar aquest motor com volen", ha destacat.

