Europa destina 41,4 milions d'euros al tram Castelló-Sagunt-València

El corredor mediterrani ha aconseguit gairebé la meitat de la inversió europea anual per a infraestructures que destina a Espanya a través dels fons CEF (Mecanisme Connectar Europa per les sigles en anglès). Així ho ha anunciat a través de Twitter el comissionat per al corredor mediterrani, Josep Boira, segons el qual, aquest corredor és l'únic projecte ferroviari espanyol finançat per la Unió Europea aquest any. En concret, la infraestructura rebrà 41,4 milions per al tram Castelló-Sagunt-València, dels 88 destinats en total a EspanyaA banda, els fons CEF també finançaran un estudi perquè l'estació madrilenya d'Atocha encabeixi els trens d'alta velocitat de la línia Lisboa-Madrid, amb sis milions d'euros, i la construcció d'un dipòsit de gas natural liquat a Barcelona per proveir de carburant vaixells de grans dimensions, amb 9,2 milions.

