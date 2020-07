VÍDEO Les contundents declaracions de Messi, on se li entén tot

Leo Messi, al partit d'ahir contra l'Osasuna. Foto: Europa Press

La Lliga ja és història per al Barça. El Madrid ha guanyat el campionat, després de fer els deures i guanyar aquesta nit al Villareal, per 2-1 i, com ja va sent habitual, amb polèmica per un penal que el VAR ha donat a l’equip blanc.El Barça en canvi, no ha fet el que li tocava per seguir tenint esperances de revalidar el títol. És més, a fet el ridícul i ha perdut en un pèssim partit contra l’Osasuna, a casa, per 1-2.Leo Messi ha donat la cara després del matx i ha estat molt contundent, honest i autocrític. També ha deixat anar algunes perles entre línies en les que se li ha entès tot: “Hem d’oblidar-nos de tot el que hem viscut des de gener, que ha estat molt dolent”. El gener es va contractar Quique Setién com a nou entrenador del Barça, en substitució d’Ernesto Valverde.El capità del Barça ha fet una crida a "canviar moltíssim i fer molta autocrítica" a les properes setmanes per tenir opcions a la lliga de Champions, ja que el rendiment actual de l'equip "no arriba ni per a la Lliga". Ha dit també que veu "normal" que l'afició blaugrana es quedi sense paciència perquè l'equip no està donant "res"."Aquesta derrota marca un mica com ha anat tot l'any. Hem estat un equip molt irregular, molt dèbil, que el guanyen en intensitat, per ganes, que ens creen molt fàcil i ens fan gol. Durant tot l'any hem perdut molts punts que no hauríem d'haver perdut i aquest partit indica una mica el que ha estat el nostre any", ha resumit Messi en declaracions a Movistar LaLiga després del partit.L'argentí ha lamentat la sensació d'un equip que "intenta i no pot, i deixar molt que desitjar en molts partits". I ha advertit que jugant així no podran guanyar ni al Nàpols als quarts de final de la Champions.Precisament, de cara a la Champions, que es disputarà a l'agost, el capità blaugrana ha apuntat que necessiten "una mica d'aire". "Ens anirà bé aquesta aturada, netejar el cap, oblidar-nos de tot el que hem viscut, que ha estat molt dolent des de gener fins ara, i pensar que a la Champions començarem de zero". I ha afegit: "Són quatre partits que et poden donar un títol que tan desitgem".

