Cinc vies verdes per fer turisme familiar en bici

La gran via verda de les Terres de l'Ebre

Resseguint el canal d'Urgell

Les millors rutes per a ciclistes experimentats

Una de les grans vies verdes del país és la que. Transcorre per l'antiga via fèrria de la vall de Zafán, que unia l'Aragó amb el mar Mediterrani i que va tancar el 1973. A Catalunya, destaca per la seva bellesa el traçat de la Terra Alta, de 27 km, des d'Arnes a Pinell de Brai, passant per espais naturals de gran bellesa, com les zones de muntanya i basses naturals entre Horta de Sant Joan, Bot i Prat de Comte.El traçat continua cap al mar passant pel Baix Ebre, amb punts d'interès com l'antiga estació del ferrocarril de Benifallet, ara convertida en restaurant amb algunes habitacions disponibles per a passar la nit. Arribats a Tortosa, i després de visitar elements patrimonials com la catedral o el castell de la Suda, el traçat continua per un carril bici que arriba per una antiga carretera fins a l'Aldea, al límit del delta de l'Ebre.Si la majoria de vies verdes ressegueixen antigues línies de tren, a les Terres de Lleida es pot pedalar en família tot seguint el canal d'Urgell, una de les obres d'enginyeria hidràulica més important de Catalunya. Laconsta d'un total de 181 quilòmetres, que es pot fer íntegrament en quatre jornades o escollir només un tram.El punt d'inici i final és el complex de l'Ecocentre Granja Escola les Obagues de la Juneda. Passa per poblacions com Mollerussa –seu de la comunitat de regants-, Linyola, Balaguer, el poble pintat de Penelles, les Borges Blanques i Arbeca, entre altres. Es ressegueix el canal principal, alguns dels secundaris així com l'estany d'Ivars i Vila-sana, un interessant espai natural protegit.Més enllà de fer bicicleta en família, Catalunya és un paradís del cicloturisme. Més de 6.000 quilòmetres de carreteres i camins recorren el territori per descobrir-te els racons més privilegiats. Trobaràs llargues rutes dissenyades per completar-se en un o en diversos dies, per etapes de forma itinerant o amb itineraris circulars des d’un camp base. També tens rutes de muntanya, a través de paratges naturals del territori català, perfectes per a