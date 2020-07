Cuixart descarta fer el salt a la política

El tercer grau no és res. Seguirem lluitant perquè s’acabi tota la repressió, el retorn dels exiliats i per l’autodeterminació de Catalunya. Visca la República Catalana. Som i serem! (Foto @Pauventeo ) pic.twitter.com/cxZzBGMjg2 — Jordi Cuixart (@jcuixart) July 17, 2020

Jordi Cuixart ha tancat la porta a fer el salt a la política. "Jo no soc polític, soc un pres polític. No vaig entrar a Òmnium per fer política, sinó per fer una funció de societat civil", ha dit el president d'Òmnium, que ha negat també que l'entitat s'hagi de dedicar a fer de partit polític o a fer llei. "Negligiríem si Òmnium es dediqués a això. Ni podem ni volem", ha reblat en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio just el dia que ha sortit de la presó amb el tercer grau.El president d'Òmnium no ha aclarit si es tornarà a a presentar. "Ja he fet tot el que havia de fer, penso que és important acabar el mandat i que l'estat esanyol no decideixi mai qui és el president d'Òmnium", ha dit, i ha admès que en aquests últims anys ell i la família ja s'hi han "deixat prou la pell". "He fet molt més del que pensava que podria fer i jo vull tornar a la fàbrica. Sempre estaré al servei del país i com un militant de base de la causa i la llibertat", ha reblat.Cuixart ha sortit de la presó aquest matí a primera hora amb la resta de presos polítics gràcies al tercer grau. Passaran el cap de setmana a casa i hauran de tornar a dormir al centre penitenciari dilluns. A mig matí, Cuixart té previst anar a la seu d'Òmnium on hi ha preparada una rebuda. "El tercer grau no és res", ha afirmat en una piulada. "Seguirem lluitant perquè s'acabi tota la repressió, el retorn dels exiliats i per l'autodeterminació de Catalunya", ha afegit.L'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, també ha penjat una imatge a primera hora del matí després de sortir de la presó. "Primera foto", ha assenyalat juntament amb una imatge de la platja de Barcelona deserta.Arreu de Catalunya s'han organitzat actes de benviguda als presos polítics, coincidint amb el primer dia de semillibertat. Ahem elaborat una guia amb totes les convocatòries que podeu consultar a continuació:

