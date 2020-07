Els presos polítics, en semillibertat

Els set presos de Lledoners –Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez- han sortit aquest divendres de la presó per anar a treballar i ja no tornaran al centre penitenciari fins dilluns, ja que podran passar el cap de setmana a casa. Les juntes de tractament de les presons van acordar aquest dijous que el tercer grau dels presos independentistes es fes efectiu aquest cap de setmana, de manera que els interns dormiran a la presó quatre dies i els altres tres a casa.A la sortida, tots han coincidit a dir que el tercer grau no és la llibertat i que, per tant, no hi ha res a celebrar. També s'han mostrat convençuts que la fiscalia recorrerà la decisió d'atorgar-los el tercer grau. A les set menys cinc minuts del matí han sortit de la presó de Lledoners Oriol Junqueras, Jordi Cuixart, Raül Romeva i Jordi Turull. Des de l'interior del seu vehicle, Cuixart ha deixat clar que "el tercer grau no és res concret, allò que volem és que s'atura d'una vegada per totes la repressió". Per la seva banda, Turull també ha deixat clar que el tercer grau "no és la llibertat", mentre que Oriol Junqueras, que ha sortit visiblement emocionat, ha volgut saludar "la gent del nostre poble" i ha exclamat "endavant". Una hora més tard, al voltant de les vuit i deu del matí, han sortit de Lledoners els tres presos independentistes restants: Jordi Sànchez, Joaquim Forn i Josep Rull.Aquest últim s'ha mostrat convençut que aquest tercer grau serà "efímer", ja que "el Tribunal Suprem només es mou en termes de venjança i injustícia i no crec que ara sigui l'excepció". Tot i això, ha deixat clar que aprofitaran "cada segon que puguem estar amb les nostres famílies i recuperar el temps i anys que ens han robat de manera arbitrària i injusta". De la seva banda, Joaquim Forn, ha afirmat que el tercer grau "és un pas més, però seguim complint la pena, i la nostra situació hauria de ser la plena llibertat". Jordi Sànchez ha coincidit amb els seus companys en apuntar que el tercer grau "no és cap privilegi, sinó que és l'aplicació d'una normativa que existeix". Tot i això, ha afirmat que "un minut a fora de la presó és molt millor que una hora a dins", però ha aclarit que "avui no celebraré la sortida en tercer grau perquè no hi ha res a celebrar".Sànchez, a preguntes dels periodistes, ha dit que la sortida a aquesta situació és una "llei d'amnistia" i ha deixat clar que personalment no creu en l'indult. "La meva aposta és per l'amnistia perquè permet posar el comptador a zero. Respecto les vies que puguin fer altres persones i entenc que si hi ha aquest forat algunes persones s'hi acullin però en el meu cas no serà així". Preguntats sobre què faran aquest cap de setmana, els presos han coincidit que el passaran amb la seva família i amics i s'estaran a casa. "Faré vida normal, com ho he fet quan he disfrutat d'altres permisos. Estaré amb la família i intentarem compensar els mil dies d'absència obligada", ha apuntat Sànchez.Rull ha dit que omplirà a petons els seus fills, mentre que Forn ha expressat que aprofitarà per "descansar" i estar amb la família. Fins ara, els presos independentistes gaudien dels permisos que es contemplaven a l'article 100.2 del reglament penitenciari, que els permetien sortir a treballar, fer voluntariat o cuidar d'un familiar de dilluns a divendres i passant les nits a la presó. Ara, amb el tercer grau, els presos podran dormir tres nits a casa –de divendres a dilluns-, i les altres quatre a la presó. El diumenge 12 de juliol es van complir mil dies des que el Tribunal Suprem va enviar els 'Jordis' a la presó.Pel que fa a la resta de líders independentistes que estan a Lledoners, aquest divendres es compleixen 880 dies de l'empresonament de Turull, Rull i Romeva, i 988 dies de l'empresonament de Forn i Junqueras. Els líders independentistes han sortit de la presó a primera hora del matí. Cuixart ha difós una imatge on es podia veure Junqueras, Romeva, Turull i ell mateix amb mascareta sortint de Lledoners. "El tercer grau no és res", ha afirmat en la piulada. "Seguirem lluitant perquè s'acabi tota la repressió, el retorn dels exiliats i per l'autodeterminació de Catalunya", ha afegit.Arreu de Catalunya s'han organitzat actes de benviguda als presos polítics, coincidint amb el primer dia de semillibertat. Ahem elaborat una guia amb totes les convocatòries que podeu consultar a continuació:

