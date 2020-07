Barcelona va demanar personal a Salut mentre Colau criticava el Govern per rebutjar rastrejadors

El Departament de Salut i l'Ajuntament de Barcelona han treballat conjuntament des que es va aixecar l'estat d'alarma per planificar la fase de desescalada i, en les darreres setmanes, han mantingut un contacte directe per analitzar el repunt dels contagis. Fonts coneixedores del treball conjunt fet per les dues administracions en destacaven el clima de col·laboració, però dimecres la confiança va erosionar-se. Ada Colau va criticar la gestió de Salut en el control de contagis i va anunciar que l'Ajuntament havia ofert entre 40 i 50 professionals per fer el rastreig de casos que, segons l'alcaldessa de Barcelona, la conselleria va rebutjar. El mateix dia de les crítiques de Colau, però, l'Agència de Salut Pública de Barcelona va sol·licitar una dotzena de professionals de vigilància epidemiològica a Salut per atendre el previsible increment de casos de Covid-19.Tal com han confirmat fonts coneixedores de la informació a, la comunicació transmesa per l'Agència de Salut Pública de Barcelona a la conselleria -feta dimecres a la tarda, poques hores després de la roda de premsa de l'alcaldessa- detallava que era imprescindible disposar d'11 professionals d'infermeria o tècnics de salut pública fins al mes de setembre. Aquest personal s'hauria d'encarregar d'enquestar els casos sospitosos i fer els censos de contactes dels eventuals positius.Segons les fonts consultades per aquest diari, en la petició de personal formulada també s'hi incloïa un especialista en estadística, per la necessitat creixent d'anàlisi de dades que es pugui produir durant aquest mes de juliol i el d'agost. Aquest professional, s'advertia a la cúpula de Salut, també hauria d'estar disponible almenys fins al setembre. En el finançament de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, l'Ajuntament hi aporta un 60% del gruix del seu pressupost i la conselleria, fins a un 40%, al marge dels recursos propis que pugui generar l'organisme.Fonts municipals consultades per aquest diari recorden que el Departament de Salut es va comprometre a reforçar els serveis de vigilància epidemiològica amb 115 persones a tot Catalunya. "D'aquestes, només set van destinats a Barcelona", lamenten. Les mateixes fonts defensen que l'Ajuntament va reclamar un reforç "proporcional" a la població i a la situació epidemiològica actual de la capital catalana. També recorden que l'Ajuntament va duplicar la quantitat de treballadors de l'Agència de Salut Pública de Barcelona per fer front el repunt de casos de l'última setmana i que la Generalitat també té participa de l'organisme.Colau, que va ser crítica amb la feina feta per la Generalitat , va demanar dimecres al Govern millores en el sistema de rastreig de casos positius de coronavirus. "No està funcionant com hauria de funcionar", va assegurar l'alcaldessa, que en el transcurs de la roda de premsa va comunicar que l'Ajuntament havia ofert recursos a Salut per acabar amb les deficiències. Concretament, va plantejar la possibilitat de cedir una cinquantena de rastrejadors, aquells treballadors que fan el seguiment per via telefònica de les persones derivades des de les unitats de vigilància epidemiològica. En la roda de premsa no hi era present la consellera Alba Vergés.Colau va transmetre l'oferta de personal vehiculada al Govern després de la reunió amb la consellera de Salut. En la compareixença sí que hi era present la regidora de Salut de Barcelona, Gemma Tarafa, que va assegurar que Vergés havia reconegut el mal funcionament del sistema de rastreig de la Generalitat per contenir els 29 petits brots de Covid-19 actius a la capital.

