L'Audiència Nacional jutjarà els Pujol com una «organització criminal» liderada per l'expresident

El repartiment de fons entre els germans Pujol, segons el jutge

El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata ha proposat jutjar la família Pujol Ferrusola per formar "una organització criminal" liderada per l'expresident per enriquir-se durant dècades amb "activitats corruptes". Segons el magistrat, la família es va aprofitar de la seva posició "privilegiada d'ascendència en la vida política, social i econòmica catalana" i va acumular un "patrimoni desmesurat" relacionats amb uns rendiments econòmics derivats d'activitas irregulars. Part d'aquestes activitats, remarca el jutge, van coincidir en el temps amb l presidència de la Generalitat que Jordi Pujol va ostentar entre 1980 i 2003.D'aquesta manera, De la Mata tanca la instrucció de la peça principal del cas Pujol, que va arrencar l'any 2012, i considera provat que els fets investigats serien constitutius d'organització criminal o associació il·lícita, blanqueig de capitals, delicte contra la hisenda pública i falsedat documental. En la resolució, de 509 pàgines, el jutge procedeix contra l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol, la seva esposa, Marta Ferrusola, i els seus set fills. També contra 18 persones més que van participar o col·laborar en les activitats il·legals.Sobre el patrimoni dels Pujol, una de les grans incògnites que ha de resoldre el judici, De la Mata considera que prové de diverses fonts i diu que no s'ha pogut acreditar que provingui de l'herència de l'avi Florenci, com argumenta la família. "Durant la investigació no s'ha aportat cap element que permeti contrastar la veracitat d'aquesta versió ni tampoc s'ha subministrat cap explicació raonable i contrastable per cap dels investigats sobre aquest particular", apunta el jutge. Paradoxalment, considera, els investigats neguen tenir coneixement de la localització del llegat, l'entitat bancària on va estar dipositat i el moment que va arribar a Andorra, i en quins productes es va invertir.El lideratge de l'"organització criminal" que era la família Pujol l'ostentaven Jordi Pujol i Marta Ferrusola. El propi jutge recorda que Ferrusola s'autoanomenava "mare superiora de la congregació". Seguint les seves instruccions hi havia, apunta De la Mata, el "capellà de la parròquia", que era el fill gran de l'expresident, Jordi Pujol Ferrusola. De fet, Jordi Pujol Jr. va assumir la direcció de l'estratègia, recepció i distribució de les quantitats il·lícites entre pares i germans. Josep, Pere, Oleguer, Oriol, Marta i Mireia "seguien les instruccions" del germà gran i obrien comptes a Andorra i gestionaven els capitals que els distribuïa el primogènit, prenent decisions al llarg dels anys per "mantenir ocult el seu patrimoni il·lícit".Segons el jutge, l'actuació de la família Pujol Ferssuola aparenta respondre a un "pla preconcebut i ordenat" per ocultar grans quantitats de diners d'origen desconegut. Jordi Pujol Jr. era qui, després d'oingressar els diners en comptes controlats per ell, feia transferències a cada un dels germans, "generalment a la matixa data i amb la mateixa quantitat". Aquesta era la distribució dels fons, segons el jutge:

