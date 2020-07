Les 10 pel·lícules de Netflix més vistes a tot el món

Netflix és molt hermètica a l'hora de fer públiques les seves dades d'audiència. A uns nivells que moltes vegades tampoc lescomparteix amb els creadors dels seus continguts ni amb la premsa. Les seves xifres compten com una visualització aquells comptes que han vist dos minuts d'algun dels seus continguts, amb independència que arribessin o no fins al final de la pel·lícula o abandonessin al cap de pocs minuts. Però aquest juliol ha decidit publicar una llista de les 10 pel·lícules més vistes a la plataforma a tot el món.De les deu més vistes, destaquen les pel·lícules d'acció i thrillers protagonitzats per cares conegudes com Sandra Bullock, Chris Hemsworth, Ryan Reynolds o Mark Wahlberg, títols que usualment triomfaven a Hollywood. Només hi ha tres comèdies i l'única pel·lícula de Netflix que ha triomfat als Oscars i a la indústria de Los Angeles: The Irishman, de Martin Scorsese. Aquesta és la llista completa.

