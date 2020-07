Anna Fornés: «La digitalització pot comportar pèrdua de drets»

Només el 50% dels treballadors han sentit durant el confinament que la seva empresa mostrava un interès sincer per ells. És una de les dades de l'enquesta elaborada per la Fundació Factor Humà -75 empreses vinculades, 23 d'elles membres del seu patronat-, que estudia les transformacions en el món laboral i com potenciar un major compromís entre treballadors i empreses.La fundació va ser creada per Mercè Sala, presidenta de Renfe els anys 90, on va haver de dirigir una reconversió gens fàcil. La dirigeix ara Anna Fornés, una pedagoga que va començar treballant amb menors amb dificultats. Fornés coneix els vells paradigmes laborals. Va ser acomiadada de Continente després de donar a llum. En aquesta entrevista, s'esplaia sobre els canvis que venen en les maneres de treballar, la digitalització i les noves habilitats.- Provocarà molts canvis. I no necessàriament dolents. Accelera coses que ja s'estaven gestant, com la digitalització i el teletreball, que millorarà la vida de moltes persones.- Hem fet l'enquesta a 1.000 treballadors actius de tot l'estat espanyol. És un treball molt rigorós. Ho hem fet quatre partners, el que és molt important: Future for Work Institute, Emotiva, que són experts en compromís, Booth, que és una agència de comunicació, i nosaltres. Una enquesta feta a la setena setmana del confinament, quan ja es veien moltes coses.- Que els treballadors afectats per ERTO van veure caure en picat el seu compromís amb l'empresa pel risc de perdre el seu vincle laboral. O el desgast que han patit els càrrecs intermedis. Una de les preguntes que hem fet és com s'han sentit els treballadors de recolzats per la seva empresa en aquests mesos. I només un 50% han sentit que les empreses hagin expressat un interès sincer per ells. Em sap greu no fer-ne una lectura positiva. El factor humà encara té un llarg recorregut a les empreses.

- Com en l'anterior crisi, hi haurà moltes reestructuracions, però hi ha moltes maneres de reestructurar. Abans de pensar en un acomiadament, una empresa ha de pensar que té una responsabilitat.

- Les veurem. Veurem acomiadaments. En alguns casos estaran justificats si l'empresa no és sostenible. Però ens fa por pensar que algunes empreses poden aprofitar la conjuntura per acomiadar, com va passar durant la crisi del 2008.

- Quins factors caracteritzen una bona política de personal i el compromís d'un treballador amb la seva empresa?

- Quin tipus de feines que ara es fan deixaran de tenir sentit?

- Qui és l'amo de l'empresa és el que ho marca tot. Quan hi ha molt capital risc és quan venen els problemes perquè en bona part -no tot- busca bàsicament el màxim benefici de l'accionista. Hi ha empreses, en canvi, que tenen clar que no estan només per fer diners.- És fonamental la confiança, l'interès sincer per les persones, la comunicació, que ha de ser clara i transparent, i un bon ús de la tecnologia. A partir d'ara un repte nou serà com gestionar equips en remot.- Vol dir que hem descobert que tot i que el teletreball s'ha fet en unes condicions dolentes -perquè fer-ho amb nens a casa és una odissea-, el grau d'acceptació per part dels treballadors ha estat elevat, d'un 55%. Però el teletreball s'ha de fer bé, que vol dir que no s'ha de fer els cinc dies de la setmana. L'ideal seria que es fes teletreball entre dos i tres dies a la setmana.- Perquè és fonamental veure's les cares. Som éssers relacionals. Ja s'està preveient un descens del nombre de patents, per exemple. Perquè la creativitat no és la mateixa si ets sol en una habitació. Jo proposaré al meu equip de fer torns rotatius fins que no hi hagi vacuna.- Aquests mesos han estat una bogeria. S'ha estat fent treball en remot en males condicions. És molt important la desconnexió digital. Ens hem trobat també amb molts joves que comparteixen pis amb ganes de tornar a la feina. I el teletreball tampoc ha estat fàcil per gent que viu sola.- Doncs, per exemple, que un cap no pugui enviar-te un missatge fora d'horari i l'hagis de contestar. Això a França ja està regulat. És molt important. Que un treballador no es vegi obligat a suportar un cap que és un workalcoholic.- Les que no aporten valor afegit. Un administratiu que es dedica a agafar trucades, algú que obre la porta. Les feines que són feixugues i avorrides per aquells que les fan. Però tots els treballadors som reconvertibles.- Com tot el referent a l'àmbit digital. Aquí també hi ha una mica de mite sobre els joves, que dominen moltes aplicacions, però potser no saben tant de treballar en equip, que és una habilitat tova, com ho és la comunicació o saber escoltar.- Sí que hi ha el risc que la digitalització comporti una pèrdua de drets i el tema és molt seriós i ens preocupa. Una cosa és que tinguem clar que en el futur serà difícil tenir una trajectòria d'anys en una mateixa empresa. La imatge que va aparèixer a The New Yorker durant el confinament en què es veia un carrer desert amb només un repartidor de menjar és molt corprenedora.- No han sortit bé d'aquesta crisi. Jo considero que son molt importants, però també han de fer una reflexió. L'actitud dels comandaments intermedis ha estat valorada de manera crítica en la nostra enquesta. Només un 30% els ha valorat de manera positiva. Els sindicats haurien de modernitzar-se i preguntar.se perquè molts treballadors no s'hi senten representats.- Soc optimista, no em queda altra que ser-ho. Soc de les que crec que pot ser l'inici d'una etapa diferent. El que no vol dir que no continuïn havent empreses depredadores. Però també veiem que les noves generacions tenen més clar que nosaltres el paper que ha de tenir el treball en les nostres vides. Cada vegada crec menys que les empreses depredadores puguin captar persones amb talent. Que talent en té tothom, però s'ha de voler fer aflorar.

