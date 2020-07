Vox treu l'orgull espanyol per una històrica batalla... però Espanya encara no existia

⚔🇪🇸 Tal día como hoy, en 1212, tuvo lugar la batalla de Las Navas de Tolosa.



Una fecha para conmemorar.



Como todas aquellas que contribuyeron a expulsar al invasor musulmán de España y Europa. pic.twitter.com/j2e5xm1Dyn — vox_es 🇪🇸 (@vox_es) July 16, 2020

"Tal dia com avui, en 1212, va tenir lloc la batalla de les Navas de Tolosa. Una data per commemorar. Com totes aquelles que van contribuir a expulsar l'invasor musulmà d'Espanya i Europa". Amb aquestes quatre frases ha volgut reivindicar Vox la històrica batalla del segle XIII que va enfrontar tota una coalició de regnes cristians contra els almohades que habitaven la península Ibèrica des del segle VIII.La piulada del partit d'ultradreta dirigit per Santiago Abascal ha generat molta controvèrsia a les xarxes, que ha criticat el patriotisme espanyol de la formació quan encara no existia com a país, a més del regust racista que desprèn la seva commemoració.Els participants de la batalla van ser diversos regnes: el de Castella (liderats per Alfons VII), el d'Aragó (comandats per Pere I), el de Navarra (liderats per Sanç VII), voluntaris del de Portugal, del regne de Lleó, del de França i diversos voluntaris d'ordres cristianes com la de Narbona o Sant Jaume. Va ser una de les batalles decisives de la Reconquesta cristiana contra l'ocupació de l'Al-Andalús.

