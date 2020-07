Repunt de casos a Espanya: 580 positius en les últimes 24 hores

El Ministeri de Sanitat ha registrat 1.361 nous positius per la Covid-19 a Espanya en relació amb el total de casos confirmats de dimecres. Segons l'informe d'aquest dijous, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 258.855 casos confirmats per proves diagnòstiques. Dels nous diagnòstics, 580 corresponen a les últimes 24 hores. Són 200 més que l'anterior. L'autonomia amb més diagnòstics és l'Aragó, seguida de Catalunya.Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 28.416 el total de morts per coronavirus a Espanya, tres més que dimecres. Segons l'informe d'avui, hi ha hagut 9 defuncions en els últims set dies, dues a Catalunya. En l'última setmana hi ha hagut 196 hospitalitzacions i 17 ingressos en UCI.[noticiadiari]2/205990[noticiadiari]

