Les millors mascaretes que pots comprar al supermercat, segons els experts

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) destaca que la majoria de mascaretes que ofereixen les grans cadenes de supermercats de l'Estat són "eficaces". L'OCU ha analitzat diversos models a la venda en grans establiments. En concret, ha estudiat vuit models d'un sol ús i tres de reutilitzables i conclou que, pel que fa a les d'un sol ús, les de Mercadona són les millors, perquè ofereixen el màxim de filtratge i permeten respirar "de forma normal". Segons l'informe , les mascaretes de Deliplus, la marca blanca de Mercadona, són higièniques "de tres capes" que compleixen "els requisits de la norma UNE 0064" i tenen un 99% d'eficàcia, la mateixa que les que ofereix Lidl, malgrat que amb les de la cadena alemanya s'hi respira pitjor. És per això que l'OCU situa en segona posició del rànquing les mascaretes higièniques de Dia, de la marca Mask4U, amb un filtratge del 98%.En termes generals, l'estudi conclou que gairebé totes les mascaretes d'un sol ús analitzades comparteixen filtres d'una gran eficàcia (sobre el 95%), són força còmodes, resistents i permeten respirar amb normalitat. El preu ronda els 60 cèntims per unitat arreu de l'Estat.L'informe destaca a part la mascareta Belpla, de Consum, com la millor de les mascaretes reutilitzables. Té quatre capes i es pot rentar fins a cinc vegades sense perjudicar excessivament la seva capacitat de protecció, que es manté al voltant del 86%.

