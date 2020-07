La vacuna d'Oxford podria estar llesta per a després de l'estiu

La cursa contrarellotge per a aconseguir la vacuna del coronavirus podria estar a punt de finalitzar. Els investigadors de la Universitat d'Oxford han informat "d'importants avenços" en el desenvolupament de la vacuna contra la Covid-19, segons ha explicat el Daily Telegraph Diverses fonts confirmen al rotatiu britànic que les proves amb humans han avançat de manera molt positiva i que aquesta nova vacuna proporcionaria "una doble protecció" contra el virus. L'equip lluita perquè estigui disponible al setembre, a finals d'estiu, tot i que asseguren que "ningú pot posar dates definitives".Les mostres que s'han extret dels voluntaris que han provat el nou fàrmac mostren com aquesta nova vacuna va estimular al cos humà a produir anticossos i cèl·lules T -aquestes últimes formen part del paper central en la resposta immune de l'organisme humà-.La vacuna es basa en una versió debilitada del refredat comú que provoca infeccions en els ximpanzés, a més de contenir material genètic de la proteïna que forma part del SARS-CoV-2, la malaltia que provoca el coronavirus.David Carpenter, president del Comitè d'Ètica de la Recerca de Berkshire, que va aprovar el desenvolupament d'aquest experiment a la Universitat d'Oxford, ha afirmat al Telegraph que l'equip de vacunes està "absolutament per bon camí".Tot i això, Carpenter assenyala que no es pot marcar "una data definitiva", ja que "les coses podrien anar malament". El setembre és l'objectiu principal i per això han establert un acord amb l'empresa farmacèutica AstraZeneca. La firma ha arribat a acords per subministrar al voltant de dos mil milions de dosis a tot el món, tot i reconèixer que encara no està segura que funcionarà la vacuna.El mateix conseller delegat de la companyia farmacèutica va dir el mes passat que s’havien d’acabar els primers assajos i que s’havia iniciat una prova de la fase tres que permetrà donar la vacuna a milers de persones perquè es pugui provar d’eficàcia i seguretat.En el cas que la vacuna sigui efectiva, des d'AstraZeneca asseguren que se subministrarà als més vulnerables: gent gran, treballadors sanitaris, personal hospitalari, tècnics, farmacèutics i altres tipus de metges. Encara no queda clar com es distribuiria arreu del planeta, ja que l'empresa només contempla la vacuna a escala britànica tot i preparar dosis per a bona part del món sencer. Hi ha més de 100 projectes per a aconseguir una cura contra el coronavirus arreu del món, amb més d'una desena en fase molt avançada en diversos països com els Estats Units, la Xina i a Espanya.

