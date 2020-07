10 imatges que mostren una realitat que s'amaga a Instagram

Instagram ofereix una imatge distorsionada de la realitat: viatges perfectes, plans perfectes, cossos perfectes...Per tal d'acabar amb aquesta visió falsa sobre la societat, la periodista i modelha decidit publicar imatges mostrant com de fàcil és "amagar" la veritat a les xarxes socials.A les seves fotografies es pot veure com només la postura i la llum poden canviar per complet les instantànies que ens fem. És per això que la periodista ensenya sense complexos el seu cos i normalitza les estries i la cel·lulitis, dos elements que tot i ser molt habituals, es tendeixen a ocultar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor