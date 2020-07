Salut rectifica a contrarellotge el sistema de rastreig amb la vista posada en Barcelona

"Al Segrià, es va arribar una mica tard". Quinze dies després d'ordenar el confinament perimetral de la comarca lleidatana, Salut ha reconegut que no estaven prou preparats per fer front a uns brots que es van avançar en el calendari inicialment previst. Ara, amb els contagis disparats -762 casos nous conformats per PCR en les últimes 24 hores- i amb la corva ascendent a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, el departament rectifica a contrarellotge el sistema de rastreig per intentar controlar la segona onada del coronavirus. L'esquema dissenyat inclou almenys 865 treballadors implicats per identificar contagiats i els seus contactes. Si un dèficit assenyalen els centres d'atenció de primària del Segrià és, precisament, la falta de mans per poder identificar els contactes dels contagiats, clau per fer els aïllaments correctament i tallar la cadena de transmissió. La situació és especialment complexa perquè ara el 70% dels casos són asimptomàtics. Davant d'aquest escenari, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha anunciat un reforçament dels CAP amb la incorporació de 500 "gestors Covid ", una acció que, sobre el paper, estava prevista en el pla de contingència de la conselleria però que no s'havia executat perquè la previsió inicial era que el rebrot arribaria entre finals d'agost i la tardor.L'objectiu del nou engranatge de detecció, rastreig, identificació i seguiment és que els contactes dels contagiats estiguin aïllats en un termini d'entre tres i cinc dies. Les dades de l'epidèmia a Barcelona no donen gaire marge per a l'error a un sistema que tot just començarà ara a caminar. L'Hospitalet de Llobregat i els barris barcelonins pròxims, com ara Sants, on s'espera que s'apliquin restriccions en les pròximes hores, seran la prova del cotó. "A l'Hospitalet, arribem millor. Es tracta d'anar ajustant cada vegada més les coses", ha explicat el coordinador de la Unitat de Seguiment de la Covid-19, Jacobo Mendioroz.Com funcionarà el sistema de rastreig dissenyat? El circuit començarà des del moment en què a un pacient sospitós d'estar contagiat se li fa una PCR al seu centre d'atenció primària de referència. Si dona positiu, aquests gestors que s'incorporaran als CAP, de perfil administratiu i d'atenció ciutadana, atendran de forma immediata l'afectat just quan surti del metge de capçalera. Recolliran la llista dels seus possibles contactes i s'incorporaran en una base de dades per ser avisats.Aquesta ha estat, fins ara, una de les tasques més complexes de fer per falta de personal, ja que ha recaigut sobre els facultatius i sobre la plantilla de la xarxa de vigilància epidemiològica, que inicialment tenia 80 treballadors arreu de Catalunya. En el cas del Segrià, per exemple, tan sols eren 9, als quals posteriorment se n'han sumat 15 més. De fet, en les últimes setmanes des de Salut s'han contractat 115 treballadors més per a aquesta xarxa i ja se n'han incorporat el 75%, segons ha explicat Vergés. Una cinquantena de persones més seran traslladats d'altres serveis per sumar-se a la xarxa i tots ells treballaran conjuntament amb aquests 500 gestors de l'atenció primària, que podrien ser més si l'epidèmia continua anant en ascens.En paral·lel, es posarà en marxa una eina tecnològica perquè, des del moment en què el pacient rebi el resultat de la PCR i se li comuniqui que ha donat positiu, rebi un missatge al seu telèfon mòbil amb una fitxa que haurà d'omplir per indicar amb quines persones ha estat en contacte. I aquestes rebran també una pauta a través d'un missatge perquè segueixin els protocols de protecció pública i la quarantena corresponent.Un cop identificats els contactes d'un contagiat serà quan entren en joc els anomenats scouts, que són els treballadors del call center contractats per Ferrovial. S'encarregaran de fer el seguiment telefònic dels contactes fins que es confirmi si han donat positiu o negatiu a la prova PCR. Fan tres trucades tant als contactes sospitosos com als confirmats: una el primer dia, la segona al cap d'una setmana i la tercera al cap de dues. Amb tot, un dels dèficits que també s'està produint és que no a totes les persones que han estat en contacte amb un positiu se'ls està fent la prova en aquests moments malgrat que així ho estableixi el protocol.Al call center hi ha en aquests moments 120 treballadors que estan fent unes 1.700 trucades diàries i que han gestionat 13.000 contactes. Està previst, però, que aquesta plantilla pugui créixer fins als 900 treballadors i arribar a seguir 1.500 casos nous cada dia. Tenallat per l'oposició, Salut es va comprometre a revertir el contracte amb Ferrovial per valor de més de 17 milions d'euros, però en aquests moments i amb el sistema havent de reaccionar d'urgència, el marge per trobar una alternativa és escàs.A més de tot aquest engranatge i amb l'experiència del Segrià com a mirall, Salut ha anunciar la creació d'un nou perfil de rastrejador sobre el terreny que rebran el nom d'"agents de vigilància comunitaris". Es tracta de professionals que hauran de treballar estretament amb els ajuntaments i que tindran com a funció supervisar les quarantenes dels col·lectius amb més dificultats per complir-les. És una de les eines addicionals per reforçar la detecció i els aïllaments de, per exemple, les persones migrades que treballen a l'horta o que s'han desplaçat fins a la comarca amb la intenció de treballar-hi i que tenen dificultats idiomàtiques per entendre's amb els serveis de salut i una situació vital precària.Així doncs, si es fa la suma de tot el personal que s'implicarà en les diferents fases de detecció, rastreig i seguiment, el resultat és d'almenys 865 professionals dedicats a la traçabilitat que ha de permetre aturar les cadenes de transmissió. A aquests, se sumaran els treballadors municipals que faran el treball a peu de carrer i que, per ara, no consta cap xifra de quants seran. Precisament, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va oferir aquest dimecres a Salut treballadors municipals per reforçar la xarxa de detecció. "La implicació dels ajuntaments és indispensable", ha insistit Vergés.Salut posa en marxa el reforçament del sistema de vigilància en un moment en què Barcelona ciutat suma 178 nous casos confirmats per PCR en les últimes hores, 123 en el cas de l'Hospitalet i 192 al Segrià. Tal com va publicar, la conselleria va declinar rebre ajut logístic del Ministeri de Sanitat per gestionar la situació sota l'argument que ja tenien cobert aquest flanc. Ara, el Govern se sotmet a una prova d'estrès definitiva.

