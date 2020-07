Un comandant de la Guàrdia Civil: «Els vaig dir que anessin a trencar-li les cames a l'alcaldessa»

El comandant de la Guàrdia Civil de Paiporta, un poble del País Valencià, fa anys que s'enfronta a denúncies de subordinats i membres de l'administració per abús d'autoritat i assetjament. És el cas d'Eduardo Aranda, un suboficial del cos armat espanyol, que ja va estar suspès tres mesos per insults masclistes contra l'alcaldessa del municipi, Isabel Martín. Ara, però, eldiario.es ha informat d'una nova amenaça d'Aranda contra Martín on reclamava als seus subordinats que "anessin a trencar-li les cames".Les afirmacions del comandant es van produir el juny de 2018 després de la mort d'un jove en els bous de Paiporta de 2018. Aranda té a les seves ordres uns 300 guàrdia civils i en una reunió amb altres policies del País Valencià va deixar anar aquesta amenaça. El mitjà digital ha tingut accés a les gravacions de la trobada i ha pogut confirmar-les amb diversos testimonis que hi van participar.Els representants de Compromís al Congrés, Joan Baldoví, i al Senat, Carles Mulet, han demanat la compareixença de la directora general de la Guàrdia Civil, Maria Gámez, per donar explicacions sobre les "amenaces" i "insults masclistes" emesos pel comandant de Paiporta.Així mateix, la coalició ha demanat que la Fiscalia actuï d'ofici davant aquests fets i que s'aparti a aquest comandament "immediatament" del seu lloc. Compromís s'ha fet ressò de paraules del comandant pronunciades en aquest sentit en reunions de treball i publicades en diversos àudios per elDiario.es . En aquests enregistraments s'escolta a aquest comandament de la Guàrdia Civil dient que havia dit que "anessin a partir-li les cames" a la primera edil de Paiporta i que "no ha anat ningú".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor