Activen el protocol de rastreig per dos possibles positius de Covid-19 en un gimnàs de Ripoll

Lamento que un comunicat confidencial compartit als portaveus municipals en el marc de la situació d'emergència sanitària s'hagi replicat per les xarxes socials. No vull generar alarma social però sí que cal extremar les normes de prudència per evitar nous rebrots i confinament😷 pic.twitter.com/Gp04sJL8cx — Jordi Munell (@jordimunell) July 16, 2020

🔵Després de setmanes sense cap positiu per #COVID19 l’@HospCampdevanol ha registrat un nou cas, elevant a 130 els análisis positius des de l’inici de la pandèmia



🔹Us demanem que extremeu les mesures de seguretat i prevenció per evitar que els contagis vagin a més

😷

✋🏻🧼

🔛 pic.twitter.com/sY2tlOdoHB — F. Hospital de Campdevànol (@HospCampdevanol) July 16, 2020

El CAP de Ripoll ha activat el protocol de rastreig de la Covid-19 per dos possibles de coronavirus a un gimnàs de la ciutat. Es tracta de dos monitors del centre. El cas ha transcendit públicament a partir d'un àudio que ha fet l'alcalde de la ciutat, Jordi Munell, per informar de forma confidencial als portaveus municipals per la situació d'emergència i que aquest dijous s'ha compartit per les xarxes socials.En la gravació, l'alcalde informava que caldrà contactar amb els familiars i amics dels usuaris i que això pot suposar una "xarxa d'un centenar de persones". Munell ha lamentat la filtració subratllant que no és moment de generar "alarma social" però sí "d'extremar les normes de prudència per evitar nous rebrots i confinament".Dels dos possibles casos un ja ha esta confirmat com a positiu mentre que el segon està pendent dels resultats. Segons ha pogut saber, el gimnàs ha tancat avui mateix i no obrirà durant les properes dues setmanes.Fonts del centre asseguren que les possibles persones contagiades estan confinades a casa i que s'ha informat de la situació a tots els clients. Diuen que estan fent tots els esforços i que s'ha "tallat la cadena de contagi". També subratllen que les mesures que s'han pres fins ara han estat "molt rigoroses" i que continuaran vetllant per la salut de tots.L'Hospital de Campdevànol ha informat d'un positiu per coronavirus després de dues setmanes sense registrar-ne cap. Aquest cas, que està en aïllament domiciliari, no és cap dels dos del gimnàs i va acudir a urgències. És el 130è positiu del centre hospitalari des de l'inici de la pandèmia.

