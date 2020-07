Salut reorganitza els CAP i dedica 500 administratius a rastrejar contactes

Augmentar la plantilla de rastrejadors per poder aïllar els contactes dels contagiats en un termini d'entre 3 i 5 dies. Aquest és el principal objectiu que, de forma urgent, pretén solventar el Departament de Salut en un context d'increment de les infeccions -més de 900 en les últimes 24 hores- per intentar frenar una segona onada del coronavirus. La conselleria ha anunciat aquest dijous que preveu dedicar almenys 500 "gestors covid" per buscar contactes dels casos sospitosos del coronavirus que se sumaran a una xarxa de rastrejadors que, en global, tenint present les diferents fases d'identificació, sumaran més de 800 persones.Aquests gestors, de perfil administratiu i d'atenció ciutadana, estaran presents als mateixos CAP i s'entrevistaran amb els casos sospitosos just després que aquests s'hagin visitat amb el metge de capçalera. D'entrada, aquesta plantilla serà de mig miler, però es podria augmentar en funció de l'evolució de l'epidèmia. Aquests gestors s'encarregaran de recollir una llista amb possibles contactes dels contagiats, que s'inclouran en una base de dades i seran avisats. Posteriorment, els actuals rastrejadors contractats per Ferrovial, un total de 120 en aquests moments, faran un seguiment telefònic d'aquests casos sospitosos i els seus respectius contactes, almenys fins que es confirmi el positiu o el negatiu a la prova PCR.En paral·lel, es posarà en marxa una eina tecnològica perquè, des del moment en què el pacient rebi el resultat de la PCR i se li comuniqui que ha donat positiu, rebi un missatge al mòbil amb una fitxa que haurà d'omplir per indicar amb quines persones han estat en contacte. Aquestes, rebran també una pauta a través d'un missatge perquè segueixin els protocols de protecció pública i la quarantena.La consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat que els treballadors del call center, que faran els seguiments dels contagiats i els contactes ja identificats, podrien ampliar-se de 120 a 900 a mesura que el rebrot es faci més important. Els 500 gestors se sumen a les 80 persones que hi havia inicialment a la xarxa de vigilància epidemiològica i que s'està ampliant amb 115 treballadors més, dels quals ja se n'han incorporat el 75%. L'objectiu, ha assegurat la consellera de Salut, Alba Vergés, és actuar "en xarxa" per aconseguir escurçar el temps de detecció i d'identificació dels contactes.El coordinador de la Unitat de seguiment de la Covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, ha explicat que hi ha diferents fases en la tasca de rastreig: la identificació, la interlocució amb l'afectat, la llista de contactes dels contagiats i el contacte telefònic amb ells. Aquestes tasques són les que es distribuiran entre els "gestors covid", els treballadors del call center de Ferrovial i els reforços que faran "col·laboradors municipals" que faran rastreig a peu de carrer. De fet, aquest dimecres l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va oferir treballadors municipals per fer la tasca de rastreig.Vergés no ha avançat quin tipus de mesures podrien aplicar-se a Barcelona en les pròximes hores per intentar frenar el ritme de contagis perquè, segons ha dit, encara s'hi està treballant. "Davant l'augment de casos sempre és preferible actuar i com abans, millor". De fet, ha deixat entreveure que es podrien també fixar restriccions de cara al Sant Jordi previst per al 23 de juliol. "Ho hem de valorar. Amb el nivell de transmissió que hi ha ara, es prendran mesures segur". Mendioroz, per la seva banda, ha reconegut que es va arribar "una mica tard" a Lleida.

