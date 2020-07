Les imatges més properes al Sol de tota la història revelen nous fenomens

El Sol, més a prop que mai. Foto: Solar Orbiter

Fotografies i vídeos històrics. Les primeres imatges de l'ambiciosa missió espacial Solar Orbiter han permès veure el Sol des de més a prop que mai. Segons el primer informe publicat per l'equip científic, s'ha detectat la presència d'incomptables minierupcions, que s'han anomenat "fogueres", prop de la superfície de la nostra estrella.Les fogueres que apareixen en el primer conjunt d'imatges van ser fotografiades per la càmera d'Imatge de l'Ultraviolat Extrem (EUI) durant el primer periheli de Solar Orbiter, el punt en la seva òrbita el·líptica més pròxim al Sol. En aquell moment, la nau es trobava a només 77 milions de quilòmetres del Sol, aproximadament la meitat de la distància entre la Terra i l'estrella."Aquestes fogueres són com parents menors de les fulguracions solars que s'observen des de la Terra, però entre milions i milers de milions de vegades més petites", apunta David Berghmans, del Real Observatori de Bèlgica (ROB) i investigador principal de l'instrument EUI.Els científics encara no saben si es tracta de versions minúscules de grans fulguraciones o si es deuen a mecanismes diferents. En qualsevol cas, ja existeixen teories que aquestes petites erupcions podrien contribuir a un dels fenòmens més enigmàtics del Sol: l'escalfament de la corona."Cadascuna d'aquestes fogueres és insignificant per si mateixa, però si sumem el seu efecte al llarg de tota la superfície, podrien contribuir significativament a l'escalfament de la corona solar", explica Frédéric Auchère, de l'Institut d'Astrofísica Espacial francès (IAS) i coinvestigador principal d'EUI.La corona solar és la capa més externa de l'atmosfera del Sol, que s'estén milions de quilòmetres cap a l'espai exterior. La seva temperatura supera el milió de graus Celsius, diversos ordres de magnitud més calenta que la superfície del Sol, que està a "només" 5.500 °C. Després de dècades d'estudis, encara no s'entenen del tot els mecanismes físics que escalfen la corona, però identificar-los es considera el "sant grial" de la física solar.

