Ordenen sacrificar 92.700 visons d'una granja per un brot de coronavirus

El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Medi Ambient del Govern de l'Aragó ha ordenat el sacrifici dels 92.700 visons d'una explotació de Terol, propietat de l'empresa Secapiel S.L., en detectar el coronavirus entre diversos dels exemplars-La Direcció General de Qualitat i Sanitat Alimentària va immobilitzar de manera cautelar la granja el passat 22 de maig, quan set dels seus treballadors van donar positiu per la Covid-19 i des de llavors ha realitzat un seguiment als animals, sense permetre l'entrada ni sortida d'exemplars -ni subproductes- de l'explotació.Els primers tests, fets a uns quants animals de manera aleatòria, van donar negatius. El Govern de l'Aragó, però, va mantenir la immobilització i va continuar amb el seguiment dels animals en l'explotació, de manera que el 8 de juny es va realitzar un segon mostreig, prenent 20 mostres de sèrums i hisops, en què ja es va detectar el primer positiu entre els visons.El 22 de juny es va realitzar un tercer testatge en el qual es va seleccionar una mostra aleatòria de 30 exemplars. Els resultats van confirmar cinc positius, la qual cosa equival al 16% de la mostra seleccionada. Abans de prendre una decisió que suposaria "un greu perjudici econòmic" per al titular de l'explotació, el Departament d'Agricultura va ordenar un quart mostreig a 90 exemplars, que es va realitzar el 7 de juliol. Els resultats, que s'han conegut aquest mateix dilluns 13 de juliol, van determinar 78 positius, el 86,67% de la mostra.Després dels resultats "concloents" obtinguts, l'Aragó ha establert com a mesura preventiva el sacrifici dels 92.700 visons que actualment existeixen en l'explotació, "si bé, durant aquest temps no s'ha detectat un comportament anòmal en els animals ni s'ha produït un increment en la mortalitat en aquests"."Tenim l'absoluta certesa que el virus és present en aquests animals i s'està produint la transmissió comunitària entre els animals", ha recalcat el conseller, qui ha deixat clar que "l'únic propòsit" del sacrifici és "evitar riscos a la salut pública" i que l'espai es converteix en un "reservori del virus".L'ordre de sacrifici serà executada directament pel propi Departament d'Agricultura, amb el suport de l'empresa pública GERGA i "adoptant totes les mesures de bioseguretat necessàries". Per ara, no es pot confirmar ni descartar si el salt del virus va ser d'animals a humans o viceversa, ni tan sols si hi va existir aquest salt entre espècies.

