Creen una mascareta que elimina el coronavirus en qüestió de minuts

Un equip de científics de la Universitat de Toronto ha donat llum verda a la primera mascareta que elimina les partícules de coronavirus que s'hi impregnen. Es tracta d'un producte desenvolupat per la companyia canadenca i3 BioMedical Inc ., que segons els estudis desactiva el 99% del coronavirus suspès en només uns minuts.Segons un estudi publicat a l' American Journal of Infection Control les persones es toquen de mitjana 23 vegades cada hora la cara mentre que el coronavirus és capaç de romandre a la part externa de la mascareta durant set dies, segons un altre estudi a The Lancet . Fet que fa molt important el fet de poder destruir les partícules de coronavirus que s'hi dipositen per evitar així els contagis per contacte amb la mascareta.La mascareta quirúrgica TrioMed Active Mask tipus IIR incorpora la tecnologia de TrioMed, i proporciona un nivell avançat de protecció activa per als treballadors de la salut i la població general gràcies a la tecnologia anti-microbial."La TrioMed Active Mask és la primera i única protecció respiratòria que ha demostrat científicament desactivar el virus que causa la Covid-19, reduint de forma dràstica el risc de contaminació per al portador", ha dit en declaracions Pierre Jean Messier, fundador i conseller delegat de i3 Biomedical Inc.

