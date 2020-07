El Festival Nits de cinema oriental de Vic manté el llistó alt tot i el coronavirus

"Cal buscar el bon equilibri en el moviment i no en la quietud". El director del Festival Nits de cinema oriental , Quim Crusellas, va parafressjar Bruce Lee per explicar com l'organització del certamen ho ha donat tot per poder ser a Vic. La 17a edició del certamen, que se celebra del 23 al 26 de juliol, és un dels pocs que ha resistit el degoteig constant d'anul·lacions. I tot que torna amb un format més reduït que en les darreres edicions, el llistó és ben alt.Durant la roda de premsa d'aquest dimecres, Crusellas destacava que enguany, en aquesta edició atípica, s'ha consolidat la relació entre el festival i la indústria cinematogràfica, així com les institucions asiàtiques. "La indústria ha volgut que les novetats d'aquesta temporada i propers mesos siguin presents al festival", destacava el director.De fet, en només quatre dies, es projectaran 31 pel·lícules produïdes a la Xina, Japó, Hong Kong, Tailàndia, Taiwan, Corea del Sud, l'Índia i Nepal. La majoria són estrenes: n'hi ha deu d'internacionals, quatre d'europees i set a l'estat espanyol. Com sempre, s'hi podrà trobar des de superproduccions fins a cinema d'autor, sense oblidar-se de les sessions infantils.Cada vespre hi haurà les nits temàtiques a la Bassa dels Hermanos que inclouen sopars, espectacles i pel·lícules. La prioritat del certamen és complir amb les mesures de seguretat davant la propagació de la Covid-19. Per tal d'evitar aglomeracions i garantir la distància mínima, aquest any només s'utilitzarà la sala gran del Cinema Vigatà i s'ocuparà un màxim de 300 localitats de les 555 disponibles.Pel que fa a la Bassa dels Hermanos, l'aforament està limitat a un total de 500 persones, mentre que en edicions anteriors ha arribat a acollir un flux que va de 800 a 1.200 espectadors. Les Nits a la Bassa tindran una única porta d'accés – per la Plaça Andreu Colomer Munmany- i una porta de sortida – pel passatge al Carrer Verdaguer-, de manera que es pugui controlar l'aforament.El festival estrena enguany la compra en línia al web cinemaoriental.com. També s'hi podran reservar les entrades per accedir a la Bassa al mateix web i serà indispensable comprar-hi els sopars temàtics, ja que no es vendran directament a la zona de càtering.Tal com apuntava la regidora de Cultura Susagna Roura, enguany, s'ha apostat per demanar el menjar a restaurants -els anys anteriors se'n cuidaven associacions asiàtiques-. D'aquesta manera, se segueix estrictament les mesures de seguretat i alhora "ajudem a la restauració", que ha viscut dies difícils durant l'estat d'alarma.Per assistir a les activitats i projecció de pel·lícules caldrà dur mascareta, mantenir la distància i utilitzar gel hidroalcohòlic a l'entrada i sortida de cada espai.

