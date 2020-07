La investigació del cas d'espionatge revela que el CNI té el programa que va servir per controlar Torrent

hE PLORAT

Per Eulàlia Lluch =Jordi Cañas' el 16 de juliol de 2020 a les 13:37 0 0

Avui he plorat de vergonya i de ràbia, President Torrent, has sentit l'Eulàlia Lluch? ella sols preocupada per un gatet (no hi havia ningú més ni cap més estona per donar-li el biberó). He plorat per l'acusació que ha fet, es referia a que un CNI català estava darrere d'ERC, no sabia ni que hi havia gent de Junts i l’Anna Gabriel espiats igual. Amb molta ràbia deia que opinava igual que Jordi Cañas qui amb molt d'odi deia el mateix. Eulàlia deus cobrar per participar en una tertúlia, oi? Els partits heu de triar millor els vostres futur polítics, no val sols el cognom.