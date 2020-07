Quatre detinguts per la planificar dos assassinats amb l'ajuda d'un sicari

La Guàrdia Civil, en el marc de l'operació "Lleó Gris", han detingut 4 membres, pertanyents a un grup que havien planificat i començat a realitzar accions per cometre l'assassinat de dues persones residents en una localitat de la comarca de l'Alt Camp , mitjançant la contractació d'un sicari. Segons ha pogut saber, tots 4 detinguts són residents a les Terres de l'Ebre, sense que n'haja transcendit, de moment, el seu veïnatge.En l'operació s'ha realitzat tres registres domiciliaris en diferents localitats ebrenques, on entre altres efectes es van intervenir 1 arma de foc curta, 1 arma de foc llarga, 1 revòlver detonador, 1 pistola Taser i 1 defensa metàl·lica extensible.Els fets van passar al juny, quan els agents van tenir coneixement que dos individus haurien encarregat a un tercer l'assassinat de dues persones.A partir de llavors la Guàrdia Civil va iniciar una investigació per verificar la informació aportada, identificar les víctimes per proporcionar-los protecció i identificar els implicats en estos fets. Els agents van poder constatar que durant els primers dies de juny, les persones implicades en els fets s'havien reunit per idear i planificar l'assassinat d'aquestes dues persones.Després d'un primer contacte, els implicats van realitzar una reunió posterior en la qual es va facilitar al sicari contractat la identitat d'una de les dues persones a executar. A més, es van barrejar detalls relacionats com el moment i la manera en què s'hauria de realitzar aquest primer crim, considerant diferents formes d'acabar amb la vida de la víctima i la necessitat de fer desaparèixer el cadàver.Finalment, l'autor intel·lectual va convenir com a pagament a l'assassí a sou per la mort de la primera víctima, la transferència al seu nom d'una finca rústica situada en el terme municipal d'Amposta.Després de comprovar com els inductors facilitaven al suposat sicari la identitat de la seva primera víctima, juntament amb un dossier detallat amb les seves dades i moviments, es va procedir a la detenció dels implicats.L'operació ha estat portada a terme per agents de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Tarragona.

