L'exalcalde de Sabadell Juli Fernàndez deixa l'Ajuntament

Compareixença de Juli Fernàndez Foto: Juanma Peláez

El regidor d'ERC a l'Ajuntament de Sabadell, i exalcalde de la ciutat entre 2015 i 2017, Juli Fernàndez, ha anunciat aquest dijous que deixa aquest càrrec al consistori sabadellenc. Fernàndez ha atribuït aquesta decisió per "centrar-me en responsabilitats nacionals", és a dir, com a delegat del Govern a Barcelona.El republicà ha explicat que així ho ha decidit arran de la gestió de la crisi de la Covid-19 i que també ho ha consultat amb l'executiva local. Així, el ple extraordinari per debatre el pla de xoc pel coronavirus, que s'ha de celebrar el 24 de juliol, serà el darrer de Fernàndez.Ha afirmat que seguirà "fent política municipal" i que "ajudarà" al partit per "ser alternativa". Ha recordat que amb ERC ha obtingut els "pitjors i millors resultats", en referència als comicis de 2011 i 2019. El seu relleu serà Pere Farrés, ja que Isabel Casals, la número 8 a la llista, ha renunciat per motius personals, tal com ha detallat el ja exregidor.Fernàndez va encapçalar l'autoanomenat "govern de transformació" el 2015, després que Unitat pel Canvi, ERC, la Crida per Sabadell i Guanyem formessin una coalició, amb una alcaldia bicèfala que va compartir amb el líder aleshores dels cupaires, Maties Serracant. I a les eleccions municipals de 2019 va tornar a presentar-se per revalidar l'alcaldia i ara fa dos anys va ser nomenat delegat del Govern a Barcelona Ha posat com a referència del que va suposar el mandat 2015-2019, "molt divers i plural", ha subratllat, el soterrament Can Feu-Gràcia per ser mostra de la seva filosofia "estratègica" de la ciutat, així com "el moment històric" viscut amb el procés independentista. "Sabadell serà referent republicanisme de l'àmbit metropolità", ha reblat.

