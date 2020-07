Els bancs hauran de tornar als clients les despeses hipotecàries abusives

El Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha dictaminat aquest dijous que els bancs només es podran negar a tornar als seus clients l'import de clàusules hipotecàries abusives si la legislació dels estats membres ho permet.Si la legislació nacional no obliga els consumidors a fer-se càrrec de les despeses considerades abusives, doncs, els bancs hauran d'assumir el reemborsament. El tribunal europeu ha resolt així els litigis que enfrontaven dos clients amb Caixabank i el BBVA.La sentència del TJUE posa el focus en les clàusules d'obertura de les hipoteques i demanen als jutges que controlin si són "clares i comprensibles".El TJUE, a més, considera que el pagament d'una comissió d'obertura per part del client "pot causar en detriment del consumidor un desequilibri important entre els drets i obligacions de les parts" en cas que l'entitat financera no demostri que aquesta comissió respon a serveis efectivament prestats.El tribunal, en la seva sentència, no s'oposa al termini de prescripció per reclamar els imports abusius -cinc anys, en el cas de l'estat espanyol- però reconeix que pot "dificultar" l'exercici dels drets dels consumidors.

