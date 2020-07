Barcelona retirarà 300 llicències de pisos turístics que no complien amb la llei

L'Ajuntament de Barcelona forçarà el cessament de l'activitat de 300 pisos turístics que, tot i disposar de llicència, no complien amb la normativa vigent. Segons la tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz, aquests immobles formen part dels 1.000 que es van registrar com a apartaments d'ús turístic el 2014 aprofitant l'anunci de suspensió de llicències que va fer l'executiu de l'aleshores alcalde, Xavier Trias. A aquests, s'hi sumen 297 pisos als quals se'ls ha retirat la llicència per diverses irregularitats entre aquest mandat i el passat.Sanz ha assenyalat com a origen de la il·legalitat la declaració de responsabilitat amb què es va permetre a finals del mandat de Trias disposar d'una llicència de pis turístic. "No hi havia una voluntat real de regular", ha defensat.Els propietaris 300 pisos als quals se'ls retirarà la llicència van assegurar a la seva declaració de responsabilitat que disposaven de cèdula d'habitabilitat quan en realitat no en tenien. D’aquests, n’hi ha 156 que encara a dia d’avui no disposarien de cèdula i 83 es concentren en només sis propietaris. Per districtes, la majoria se situen a l’Eixample i Sants-Montjuïc.Ara l'Ajuntament ha obert els procediments disciplinaris per deixar sense efecte aquestes llicències d’habitatge d’ús turístic. Un cop es comprovi que estan en situació d’irregularitat i es demostri que no tenen cèdula o que no la tenien quan van presentar el comunicat d’inici d’activitat i la declaració responsable, es donaran de baixa. Sanz ha avançat que si el consistori té sospites que hagin pogut cometre un delicte de falsificació documental, els casos es posaran en coneixement de la Fiscalia.La tinent d'alcaldia d'Urbanisme també ha detallat que l'Ajuntament demanarà als propietaris dels pisos intervinguts que incorporin els pisos a la borsa de lloguer assequible per compensar l’activitat irregular que han comès. Sanz ha negat que el govern municipal prevegi passar per alt la comissió d'irregularitats encara que els propietaris acceptin la proposta.Des de l'inici de l'epidèmia el govern de Colau ha assenyalat els pisos turístics com a eina per pal·liar l'emergència habitacional a la ciutat. La davallada del turisme fa que molts apartaments estiguin buits i l'Ajuntament defensa l'opció que els immobles serveixin per destinar-los a famílies en situació de vulnerabilitat. Ara l'Ajuntament ha incrementat fins a 1.200 l'oferta econòmica per incorporar els pisos a la bossa d'emergència. Inicialment el topall econòmic eren 900 euros però l'Ajuntament només va aconseguir la cessió de dos habitatges.Als 300 pisos detectats, s'hi sumen els 297 que el consistori ja ha deixat sense efecte entre aquest mandat i l’anterior. Responen a casuístiques diferents, com ara que el titular del pis no coincidia amb el de la llicència, pisos amb permisos vigents que s’havien dividit en dos o més emplaçaments o no disposar de cèdula d’habitabilitat.

