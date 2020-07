10 propostes per descobrir Balaguer aquest estiu

En un temps on toca redescobrir Catalunya, Balaguer és una ciutat que val la pena apuntar a la llista d'aquest estiu. La capital de la Noguera, molt ben comunicada amb la resta del país, té molta història fruit de segles de contacte i intercanvi de les cultures cristiana, musulmana i jueva.Aquest fet permet que concentri atractius patrimonials com les muralles gòtiques, el castell Formós i l'església de Santa Maria, el convent de Sant Domènec o el Pla d'Almatà, el jaciment andalusí més gran de Catalunya. L'origen multicultural de la ciutat es pot conèixer a l'interessant Museu de la Noguera així com recorrent els carrers d'un centre històric que inclou l'antic barri jueu o l'emblemàtica plaça del Mercadal.Els darrers anys la capital de la Noguera ha fet una aposta pel turisme familiar. “Balaguer en família” proposa dues rutes gamificades per als més petits que es complementen amb activitats tant singulars com buscar or al riu Segre o recórrer el pas de guàrdia de les muralles. A més, per aquest setembre i octubre hi ha programats fins a tres festivals: l'Encontats, el Llavors-Cultura i la festa medieval de l'Harpia.​La important oferta gastronòmica, d'hotels i establiments turístics fa que Balaguer sigui també un bon punt d'inici per a visites i excursions. Tant a l'entorn de la mateixa ciutat –com la passejada fins a l'antic monestir cistercenc de les Franqueses- com arreu de la comarca.